https://ria.ru/20240404/sud-1937804857.html
Следствие попросило арестовать криминального авторитета Тэко Тбилисского
Следствие попросило арестовать криминального авторитета Тэко Тбилисского - РИА Новости, 04.04.2024
Следствие попросило арестовать криминального авторитета Тэко Тбилисского
Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте криминального авторитета Тэко Тбилисского (Якова Измайлова) по обвинению в занятии... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:25
2024-04-04T13:25
2024-04-04T13:25
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте криминального авторитета Тэко Тбилисского (Якова Измайлова) по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании Измайлову Якову меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. В суде добавили, что Измайлов объявлен в международный розыск. Позже в суде сообщили, что заседание пройдет 8 апреля. За занятие высшего положения в преступной иерархии криминальному авторитету грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
https://ria.ru/20231118/killer-1910139588.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Следствие попросило арестовать криминального авторитета Тэко Тбилисского
Следствие просит суд в Москве заочно арестовать Тэко Тбилисского
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте криминального авторитета Тэко Тбилисского (Якова Измайлова) по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании Измайлову Якову меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.
В суде добавили, что Измайлов объявлен в международный розыск.
Позже в суде сообщили, что заседание пройдет 8 апреля.
За занятие высшего положения в преступной иерархии криминальному авторитету грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.