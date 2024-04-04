https://ria.ru/20240404/sud-1937775990.html

В Москве оштрафовали комика Белого* за отсутствие плашки иноагента

В Москве оштрафовали комика Белого* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 04.04.2024

В Москве оштрафовали комика Белого* за отсутствие плашки иноагента

Комика Руслана Белого* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за неуказания им соответствующего статуса в публикациях в интернете, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:34

2024-04-04T11:34

2024-04-04T13:28

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Комика Руслана Белого* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за неуказания им соответствующего статуса в публикациях в интернете, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского районного суда Москвы. "Признать Белого Руслана Викторовича виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и назначить ему административный штраф в размер 30 тысяч рублей", - огласила решение судья. Это первый его иноагентский штраф. Представитель Белого* в суд не явился. В заседании присутствовала представитель Роскомнадзора. Как стало известно из материала, протокол был составлен из-за неуказания плашки иностранного агента в посте на платформе "Дзен" от 12 сентября 2023 года. В нем Белый* рекламировал канал об инвестициях, потом пост был удален, но нарушение успели зафиксировать. Минюст внес комика в реестр иностранных агентов 1 сентября прошлого года. Как сообщал в суде представитель Минюста, установлено, что Белый* "занимается политической деятельностью, принимает участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанными иностранным агентом". Кроме того, по словам представителя ведомства, с марта по апрель 2023 года Белый получил 160 тысяч рублей иностранного финансирования, проводил концерты на иностранных площадках, "формировал негативные политические взгляды относительно проведения СВО на территории Украины". Белому* не удалось добиться исключения из перечня иноагентов в столичном суде. По данным СМИ, комик живет и работает в Испании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html

https://ria.ru/20231127/inoagent-1912053488.html

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москва, россия, испания, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия