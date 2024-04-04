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ВКС нанесли удар по ВСУ бомбами, от которых не укрыться в блиндаже - РИА Новости, 04.04.2024
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05:03 04.04.2024 (обновлено: 14:37 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/su-34-1937736856.html
ВКС нанесли удар по ВСУ бомбами, от которых не укрыться в блиндаже
ВКС нанесли удар по ВСУ бомбами, от которых не укрыться в блиндаже - РИА Новости, 04.04.2024
ВКС нанесли удар по ВСУ бомбами, от которых не укрыться в блиндаже
Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар по украинским военным авиабомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах, сообщили в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T05:03
2024-04-04T14:37
специальная военная операция на украине
украина
россия
су-34
безопасность
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар по украинским военным авиабомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах, сообщили в Минобороны."Боевая работа экипажа Су-34 с применением ОДАБ-500 на Южнодонецком направлении", — рассказали в ведомстве. Удар наносился по опорному пункту и живой силе противника. При этом ОДАБ-500 были оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые имеют крыло, рули и систему управления и превращают обычные бомбы в высокоточные.ОДАБ-500 — объемно-детонирующая бомба, работающая в два такта: сначала при срабатывании она выбрасывает жидкий взрывчатый состав, образующий аэрозольное облако, которое затем детонирует в большом объеме. За счет этого создается высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, которая "затекает" в окопы, блиндажи и прочие укрытия, уничтожая противника.Каждый Су-34 может нести по четыре такие бомбы. В видео, опубликованном Минобороны, показали сброс четырех ОДАБ-500 с одного из фронтовых бомбардировщиков. При этом заметны небольшие вспышки на боеприпасах — так срабатывают пиропатроны, раскрывающие крыло модуля планирования и коррекции. В Минобороны уточнили, что после успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи Су-34 вернулись на аэродром вылета.ВКС активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240322/aviabomba-1934831225.html
https://ria.ru/20240404/zrk_viking-1937733395.html
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Бомбардировщики Су-34 нанесли удар по войскам Украины авиабомбами ОДАБ-500
Бомбардировщики Су-34 нанесли удар по войскам Украины авиабомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах, сообщили в Минобороны. ОДАБ-500 - объемно-детонирующая бомба, работающая в два такта: сначала при срабатывании она выбрасывает взрывчатый жидкий состав, образующий аэрозольное облако, которое затем детонирует в большом объёме. За счет этого создаtтся высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, которая "затекает" в окопы, блиндажи и прочие укрытия, уничтожая противника.
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украина, россия, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Су-34, Безопасность
ВКС нанесли удар по ВСУ бомбами, от которых не укрыться в блиндаже

Су-34 нанесли по ВСУ удар бомбами ОДАБ-500, от которых не укрыться в блиндаже

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар по украинским военным авиабомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах, сообщили в Минобороны.
«
"Боевая работа экипажа Су-34 с применением ОДАБ-500 на Южнодонецком направлении", — рассказали в ведомстве.
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Удар наносился по опорному пункту и живой силе противника. При этом ОДАБ-500 были оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые имеют крыло, рули и систему управления и превращают обычные бомбы в высокоточные.
ОДАБ-500 — объемно-детонирующая бомба, работающая в два такта: сначала при срабатывании она выбрасывает жидкий взрывчатый состав, образующий аэрозольное облако, которое затем детонирует в большом объеме. За счет этого создается высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, которая "затекает" в окопы, блиндажи и прочие укрытия, уничтожая противника.
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Каждый Су-34 может нести по четыре такие бомбы. В видео, опубликованном Минобороны, показали сброс четырех ОДАБ-500 с одного из фронтовых бомбардировщиков. При этом заметны небольшие вспышки на боеприпасах — так срабатывают пиропатроны, раскрывающие крыло модуля планирования и коррекции.
В Минобороны уточнили, что после успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи Су-34 вернулись на аэродром вылета.
ВКС активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСу-34Безопасность
 
 
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