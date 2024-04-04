Стройка бизнес-центра класса А на МКАД завершена на 50%
© "Бизнес-Парк "Рублево"Проект бизнес-центра Rublevo Business Park класса А в районе Мякинино
© "Бизнес-Парк "Рублево"
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Готовность Rublevo Business Park (Рублево Бизнесс Парк) – бизнес-центра класса А в районе Мякинино на пересечении МКАД и Новорижского шоссе – уже составляет 50%; четверть коммерческих площадей в одной из двух башен БЦ уже реализована, сообщает ООО "Бизнес-Парк "Рублево".
«
"Rublevo Business Park станет новым центром экономической активности Московского региона. У него перспективная локация с удобной транспортной развязкой на новорижское и рублевское направления, где живут многие топ-менеджеры российского крупного бизнеса", ‒ прокомментировал РИА Новости коммерческий директор Rublevo Business Park Никита Константинов.
© "Бизнес-Парк "Рублево"Проект бизнес-центра Rublevo Business Park класса А в районе Мякинино
© "Бизнес-Парк "Рублево"
Проект бизнес-центра Rublevo Business Park класса А в районе Мякинино
Новый деловой кластер строится вблизи объектов логистической, торговой и общественной инфраструктуры, включая правительство Московской области, Московский областной суд и "Крокус-Экспо", и заполняет лакуну в сегменте высококачественных офисных помещений на северо-западе столичного региона.
«
"Строительство бизнес-центра в формате двух башен на едином стилобате с развитой инфраструктурой позволяет удовлетворить разноформатный спрос как небольших частных инвесторов на блоки от 50 квадратных метров <…>, так и крупного корпоративного российского сектора, которому могут быть предложены этажи целиком или даже башня офисной площадью до 40 тысяч квадратных метров" – цитируют в компании директора отдела продаж и приобретений Ricci (Риччи) Офисы Дмитрия Антонова.
Две башни высотой в 12 этажей соединены общим пространством высотой девять метров и площадью 1,5 тысячи квадратных метров. В отделке архитекторы используют натуральный камень. В офисах предусмотрено панорамное остекление с возможностью естественного проветривания и высоким уровнем шумоизоляции. Характерной особенностью зданий станут приватные открытые террасы. Общая площадь бизнес-центра составит 105 тысяч квадратных метров. Он отлично впишется в окружающую среду, вобрав в себя все функциональные возможности для многоцелевого использования. На первом этаже разместятся студия спорта, два ресторана и торговые галереи. Ввод в эксплуатацию намечен на третий квартал 2025 года, заключили в компании.
Реклама, ООО "Пионер-М", erid: 4CQwVszH9pWwojRBqMU