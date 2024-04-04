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Законодатели ничего не знают о новой помощи Украине, заявила конгрессвумен

Законодатели ничего не знают о новой помощи Украине, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 04.04.2024

Законодатели ничего не знают о новой помощи Украине, заявила конгрессвумен

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что американские законодатели узнают о деталях новой помощи Киеву из новостей, а ее коллеги-республиканцы "не имеют РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T01:38

2024-04-04T01:38

2024-04-04T01:52

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что американские законодатели узнают о деталях новой помощи Киеву из новостей, а ее коллеги-республиканцы "не имеют ни малейшего представления" о том, что войдет в этот пакет. "Подробности пакета иностранной помощи, по которому мы будем голосовать на следующей неделе, когда вернемся в Вашингтон, мы узнаем из новостей", - сказала Грин в интервью журналисту Такеру Карлсону. По словам конгрессвумен, ее коллеги-республиканцы, с кем ей довелось пообщаться, "не имеют ни малейшего представления о том, что входит в этот пакет иностранной помощи". Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240404/slovakiya-1937727955.html

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