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Законодатели ничего не знают о новой помощи Украине, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 04.04.2024
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01:38 04.04.2024 (обновлено: 01:52 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/ssha-1937729348.html
Законодатели ничего не знают о новой помощи Украине, заявила конгрессвумен
Законодатели ничего не знают о новой помощи Украине, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 04.04.2024
Законодатели ничего не знают о новой помощи Украине, заявила конгрессвумен
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что американские законодатели узнают о деталях новой помощи Киеву из новостей, а ее коллеги-республиканцы "не имеют РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T01:38
2024-04-04T01:52
украина
киев
сша
майк джонсон
такер карлсон
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марджори тейлор грин
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что американские законодатели узнают о деталях новой помощи Киеву из новостей, а ее коллеги-республиканцы "не имеют ни малейшего представления" о том, что войдет в этот пакет. "Подробности пакета иностранной помощи, по которому мы будем голосовать на следующей неделе, когда вернемся в Вашингтон, мы узнаем из новостей", - сказала Грин в интервью журналисту Такеру Карлсону. По словам конгрессвумен, ее коллеги-республиканцы, с кем ей довелось пообщаться, "не имеют ни малейшего представления о том, что входит в этот пакет иностранной помощи". Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240404/slovakiya-1937727955.html
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Законодатели ничего не знают о новой помощи Украине, заявила конгрессвумен

Конгрессвумен Грин: американские законодатели не в курсе деталей помощи Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что американские законодатели узнают о деталях новой помощи Киеву из новостей, а ее коллеги-республиканцы "не имеют ни малейшего представления" о том, что войдет в этот пакет.
"Подробности пакета иностранной помощи, по которому мы будем голосовать на следующей неделе, когда вернемся в Вашингтон, мы узнаем из новостей", - сказала Грин в интервью журналисту Такеру Карлсону.
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По словам конгрессвумен, ее коллеги-республиканцы, с кем ей довелось пообщаться, "не имеют ни малейшего представления о том, что входит в этот пакет иностранной помощи".
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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