https://ria.ru/20240404/sochi-1937833923.html
В Сочи мужчина пытался вытолкнуть девушку из кабинки канатной дороги
В Сочи мужчина пытался вытолкнуть девушку из кабинки канатной дороги - РИА Новости, 04.04.2024
В Сочи мужчина пытался вытолкнуть девушку из кабинки канатной дороги
Сочинские полицейские организовали проверку после публикации в соцсетях видео, на котором охранники на курорте "Роза Хутор" якобы пытаются вытолкнуть девушку из РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:17
2024-04-04T15:17
2024-04-04T18:48
происшествия
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красная поляна
роза хутор
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СОЧИ, 4 апр – РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку после публикации в соцсетях видео, на котором охранники на курорте "Роза Хутор" якобы пытаются вытолкнуть девушку из кабинки на канатной дороге из-за фальшивого ски-пасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. Кадры инцидента появились в Telegram-канале "Сочи 1". На видео мужчина пытается за ногу вытащить девушку из кабинки канатной дороги. Как указывается в тексте публикации, девушку якобы попытались вытолкнуть охранники курорта "Роза Хутор" из-за "фальшивого" ски-пасса, по этой же причине остановили движение кабинок на станции "Олимпия" более чем на 20 минут. "Полицейскими пункта полиции Красная поляна УВД по городу Сочи по выявленной публикации проводится проверка", - сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе сочинского УВД, обращений после инцидента в полицию пока не поступало.
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Кадры инцидента на канатной дороге "Розы Хутор"
Кадры инцидента на канатной дороге "Розы Хутор"
2024-04-04T15:17
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происшествия, россия, краснодарский край, красная поляна, роза хутор
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Красная Поляна, Роза Хутор
В Сочи мужчина пытался вытолкнуть девушку из кабинки канатной дороги
В Сочи полиция проверит сообщение об инциденте на канатной дороге
СОЧИ, 4 апр – РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку после публикации в соцсетях видео, на котором охранники на курорте "Роза Хутор" якобы пытаются вытолкнуть девушку из кабинки на канатной дороге из-за фальшивого ски-пасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Кадры инцидента появились в Telegram-канале "Сочи 1". На видео мужчина пытается за ногу вытащить девушку из кабинки канатной дороги. Как указывается в тексте публикации, девушку якобы попытались вытолкнуть охранники курорта "Роза Хутор" из-за "фальшивого" ски-пасса, по этой же причине остановили движение кабинок на станции "Олимпия" более чем на 20 минут.
«
"Полицейскими пункта полиции Красная поляна УВД по городу Сочи по выявленной публикации проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе сочинского УВД, обращений после инцидента в полицию пока не поступало.