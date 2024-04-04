https://ria.ru/20240404/sochi-1937833923.html

В Сочи мужчина пытался вытолкнуть девушку из кабинки канатной дороги

В Сочи мужчина пытался вытолкнуть девушку из кабинки канатной дороги - РИА Новости, 04.04.2024

В Сочи мужчина пытался вытолкнуть девушку из кабинки канатной дороги

Сочинские полицейские организовали проверку после публикации в соцсетях видео, на котором охранники на курорте "Роза Хутор" якобы пытаются вытолкнуть девушку из РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:17

2024-04-04T15:17

2024-04-04T18:48

происшествия

россия

краснодарский край

красная поляна

роза хутор

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СОЧИ, 4 апр – РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку после публикации в соцсетях видео, на котором охранники на курорте "Роза Хутор" якобы пытаются вытолкнуть девушку из кабинки на канатной дороге из-за фальшивого ски-пасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. Кадры инцидента появились в Telegram-канале "Сочи 1". На видео мужчина пытается за ногу вытащить девушку из кабинки канатной дороги. Как указывается в тексте публикации, девушку якобы попытались вытолкнуть охранники курорта "Роза Хутор" из-за "фальшивого" ски-пасса, по этой же причине остановили движение кабинок на станции "Олимпия" более чем на 20 минут. "Полицейскими пункта полиции Красная поляна УВД по городу Сочи по выявленной публикации проводится проверка", - сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе сочинского УВД, обращений после инцидента в полицию пока не поступало.

https://ria.ru/20240326/sochi-1935894710.html

россия

краснодарский край

красная поляна

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Кадры инцидента на канатной дороге "Розы Хутор" Кадры инцидента на канатной дороге "Розы Хутор" 2024-04-04T15:17 true PT0M21S

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происшествия, россия, краснодарский край, красная поляна, роза хутор