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Блогер Пучков оценил новую историческую игру "Смута" - РИА Новости, 04.04.2024
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20:13 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/smuta-1937908642.html
Блогер Пучков оценил новую историческую игру "Смута"
Блогер Пучков оценил новую историческую игру "Смута" - РИА Новости, 04.04.2024
Блогер Пучков оценил новую историческую игру "Смута"
Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), имея богатый опыт в области компьютерных игр, оценил новую историческую игру "Смута" и ее презентацию, заявив в беседе с РИА... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T20:13
2024-04-04T20:13
общество
технологии
москва
дмитрий пучков ("гоблин")
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), имея богатый опыт в области компьютерных игр, оценил новую историческую игру "Смута" и ее презентацию, заявив в беседе с РИА Новости, что они отличные. "Отличная презентация. Я этим (компьютерными играми - ред.) занимаюсь 25 лет и имею некоторый опыт, все понравилось. Все отлично организовано, все правильно сделано. Вы не поверите, я их (компьютерные игры - ред.) строил, обозревал, всякое такое… Двадцать пять лет у меня стажа", - сказал Пучков РИА Новости. Историческая приключенческая игра "Смута" стала доступна пользователям VK Play 4 апреля после закрытой презентации игры в Нижегородском Кремле. Проект разрабатывается с 2022 года компанией "Сайберия Нова" при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Ранее, 30 марта, вышла бесплатная обучающая версия проекта "Смутное время" с виртуальной экскурсией по Москве начала XVII века в компании с историком и реконструктором Климом Жуковым.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Презентация исторической приключенческой игры "Смута" в нижегородском Кремле
Историческая приключенческая игра "Смута" российских разработчиков вышла в продажу на VK Play, презентация прошла в четверг в нижегородском Кремле. Перед презентацией разработчики и представители властей возложили цветы к могиле Кузьме Минина. Основой для сюжета игры стал роман Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году".
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общество, технологии, москва, дмитрий пучков ("гоблин"), видео
Общество, Технологии, Москва, Дмитрий Пучков ("Гоблин")
Блогер Пучков оценил новую историческую игру "Смута"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), имея богатый опыт в области компьютерных игр, оценил новую историческую игру "Смута" и ее презентацию, заявив в беседе с РИА Новости, что они отличные.
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Блогер Пучков оценил новую историческую игру "Смута"

Блогер Пучков назвал новую историческую игру "Смута" и ее презентацию отличными

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДмитрий Пучков (Гоблин)
Дмитрий Пучков (Гоблин) - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Дмитрий Пучков (Гоблин). Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), имея богатый опыт в области компьютерных игр, оценил новую историческую игру "Смута" и ее презентацию, заявив в беседе с РИА Новости, что они отличные.
«
"Отличная презентация. Я этим (компьютерными играми - ред.) занимаюсь 25 лет и имею некоторый опыт, все понравилось. Все отлично организовано, все правильно сделано. Вы не поверите, я их (компьютерные игры - ред.) строил, обозревал, всякое такое… Двадцать пять лет у меня стажа", - сказал Пучков РИА Новости.
Историческая приключенческая игра "Смута" стала доступна пользователям VK Play 4 апреля после закрытой презентации игры в Нижегородском Кремле.
Проект разрабатывается с 2022 года компанией "Сайберия Нова" при поддержке Института развития интернета (ИРИ).
Ранее, 30 марта, вышла бесплатная обучающая версия проекта "Смутное время" с виртуальной экскурсией по Москве начала XVII века в компании с историком и реконструктором Климом Жуковым.
 
ОбществоТехнологииМоскваДмитрий Пучков ("Гоблин")
 
 
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