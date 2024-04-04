https://ria.ru/20240404/smuta-1937908642.html

Блогер Пучков оценил новую историческую игру "Смута"

Блогер Пучков оценил новую историческую игру "Смута" - РИА Новости, 04.04.2024

Блогер Пучков оценил новую историческую игру "Смута"

Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), имея богатый опыт в области компьютерных игр, оценил новую историческую игру "Смута" и ее презентацию, заявив в беседе с РИА... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T20:13

2024-04-04T20:13

2024-04-04T20:13

общество

технологии

москва

дмитрий пучков ("гоблин")

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), имея богатый опыт в области компьютерных игр, оценил новую историческую игру "Смута" и ее презентацию, заявив в беседе с РИА Новости, что они отличные. "Отличная презентация. Я этим (компьютерными играми - ред.) занимаюсь 25 лет и имею некоторый опыт, все понравилось. Все отлично организовано, все правильно сделано. Вы не поверите, я их (компьютерные игры - ред.) строил, обозревал, всякое такое… Двадцать пять лет у меня стажа", - сказал Пучков РИА Новости. Историческая приключенческая игра "Смута" стала доступна пользователям VK Play 4 апреля после закрытой презентации игры в Нижегородском Кремле. Проект разрабатывается с 2022 года компанией "Сайберия Нова" при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Ранее, 30 марта, вышла бесплатная обучающая версия проекта "Смутное время" с виртуальной экскурсией по Москве начала XVII века в компании с историком и реконструктором Климом Жуковым.

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Презентация исторической приключенческой игры "Смута" в нижегородском Кремле Историческая приключенческая игра "Смута" российских разработчиков вышла в продажу на VK Play, презентация прошла в четверг в нижегородском Кремле. Перед презентацией разработчики и представители властей возложили цветы к могиле Кузьме Минина. Основой для сюжета игры стал роман Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". 2024-04-04T20:13 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, москва, дмитрий пучков ("гоблин"), видео