https://ria.ru/20240404/smartfony-1936625172.html

Новая серия смартфонов realme 12 Pro поступила в продажу в М.Видео

Новая серия смартфонов realme 12 Pro поступила в продажу в М.Видео - РИА Новости, 04.04.2024

Новая серия смартфонов realme 12 Pro поступила в продажу в М.Видео

Компания realme дала старт продажам новых моделей смартфонов линейки 12 Pro (12 Про), получивших флагманский перископический телеобъектив, портретную... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:00

2024-04-04T11:00

2024-04-04T11:00

м.видео

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москва

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наука

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Компания realme дала старт продажам новых моделей смартфонов линейки 12 Pro (12 Про), получивших флагманский перископический телеобъектив, портретную телефотокамеру, а также дизайн в стиле премиальных часов, сообщает пресс-служба производителя.Российская презентация новинок, состоится на Кольском полуострове, в самой северной континентальной точке Европейской части России, стала первой арктической презентацией смартфонов. Онлайн-презентация (0+) новинок состоится 4 апреля в 19:00.Передовые камерыНовый realme 12 Pro+ (12 Про +) получил перископический телеобъектив OmniVision OV64B 1/2 (Омнивижн ОуВи64Би 1/2). Ввиду сложности и высокой стоимости производства технологии подобными объективами обычно оснащаются только устройства премиального уровня, однако серия realme 12 Pro привносит флагманский опыт фотосъемки и в средний сегмент. Перископический телеобъектив realme 12 Pro+ предлагает трехкратный оптический зум, шестикратный внутрисенсорный зум, 120-кратный цифровой зум и фокусное расстояние в 71 миллиметр, идеальное для портретной съемки. В основе — сенсор OmniVision OV64B с разрешением 64 мегапикселей и технологией объединения пикселей (биннинг) 4 в 1, который обеспечивает четкие и детализированные изображения даже при слабом освещении или при съемке с зумом, говорится в релизе компании."Все современные флагманские устройства оснащаются перископическими телеобъективами, которые позволяют делать снимки превосходного качества даже при многократном приближении. Однако эти смартфоны обычно стоят более 100 тысяч рублей и недоступны для большинства покупателей. Следуя нашим принципам, "Make it real" ("Сделай это реальным"), realme продолжает делать передовые технологии доступными для широкого круга потребителей. Новая серия realme 12 Pro впервые представляет технологию перископического телеобъектива в сегменте до 50 тысяч рублей. Это позволит нашим пользователям получить по-настоящему флагманский опыт фотосъемки", — отмечает вице-президент realme Россия Дмитрий Гостев.Один из важнейших элементов системы камер — технология SuperOIS (СуперОЙС), обеспечивающая сверхвысокую стабилизацию изображения. В сочетании с флагманским сенсором основной камеры Sony IMX890 (Сони АйЭмИкс890) это позволяет создавать снимки высокого качества в различных условиях, в том числе при низкой освещенности.Благодаря сочетанию передового перископического телеобъектива, флагманской основной камеры Sony IMX890 и сверхширокоугольного объектива, система камер realme 12 Pro+ охватывает пять самых популярных фокусных расстояний без потери качества: 0,6X, 1X, 2X, 3X и 6X.Топовый телеобъективВ "младшей" модели realme 12 Pro используется сенсор Sony IMX709 (АйЭмИкс709) с разрешением 32 мегапикселя, предлагающий двукратный оптический зум, что позволяет снимать портреты в отдалении. Кроме того, модуль поддерживает внутрисенсорное четырехкратное увеличение без потери качества. Аналогичные по размеру сенсоры обычно используются только в устройствах флагманского уровня, отмечает производитель.В качестве основного модуля realme 12 Pro получил Sony IMX882 (АйЭмИкс882) с разрешением 50 мегапикселей, технологией биннинга 4 в 1 и оптической стабилизацией.Кроме того, смартфоны оснащены тремя специальными фильтрами. В них используется алгоритм "Кинематографическое боке" для портретной съемки. Эта функция оживляет портретные снимки, предлагая несколько вариантов эффекта размытия фона, что делает человека более динамичным и выделяет его в кадре. При этом возможность предпросмотра настройки диафрагмы в реальном времени позволяет управлять глубиной резкости.Режим кинематографического портрета в модели 12 Pro+ имеет кроп-фокусное расстояние, эквивалентное 80 миллиметрам. Также камеры смартфонов серии realme 12 Pro позволяют снимать в широкоформатном соотношении 2,39:1, чтобы создавать фото и видео в классическом киноформате без необходимости обрезать кадры, говорится в сообщении.Повышая качество изображенияКомпания realme в сотрудничестве с Qualcomm усовершенствовала обработку изображений с помощью алгоритма MasterShot (МастерШот). Смартфоны серии realme 12 Pro обрабатывают файлы в качестве RAW (РОУ), обеспечивая высокую точность, широкий динамический диапазон, реалистичные портреты и повышенную скорость обработки изображений.Новая серия отличается высокой производительностью. Модель realme 12 Pro+ получила 8-ядерный 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 2 (7Эс Джен 2) с пиковой частотой 2,4 ГГц для ядер Cortex-A78 (Кортекс-Эй78) и 1,95 ГГц для ядер Cortex-A55 (Кортекс-Эй55), дополненный графическим процессором Adreno 710 (Эйдрино 710). Он оснащен производительным чипом обработки изображения (ISP) и является сбалансированным решением по соотношению производительности, автономности и качеству обработки изображений. Процессор получил 650-700 тысяч баллов в AnTuTu (АнТуТу), сообщили в компании.Модель 12 Pro оснащена процессором Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 5G (6 Джен 1 5 Джи), выполненным по технологии 4 нм. Процессор также получил 8-ядерную архитектуру, а его пиковая частота достигает до 2,2 ГГц для ядер Cortex-A78 и 1,8 ГГц для ядер Cortex-A55. Чипсет набрал 600-650 тысяч баллов в AnTuTu.Cистема охлаждения, в основе которой лежит испарительная камера 3D VC Cooling System (3Дэ ВиСи Кулинг Систем), поддерживает оптимальную температуру для максимальной производительности.Дизайн в стиле премиальных часовСтудия realme Design (Дизайн) создавала дизайн серии 12 Pro в сотрудничестве с известным французским часовщиком Оливье Савео, известным по своей работе с швейцарскими брендами Rolex (Ролекс), Roger Dolby (Роджер Долби), Piaget (Пьяже), Breitling (Брайтлинг) и Quentin (Квентин). В результате этой коллаборации элементы премиальных часов были адаптированы для смартфонов: камеру окружает золотой безель с текстурой, состоящей из 300 металлических линий по всей окружности, а стекло на камере выглядит как полированный циферблат с более чем 500 узорами в виде солнечных лучей с переплетениями света и теней.Смартфоны серии также получили металлическую отделку на задней панели. Ее ромбовидный узор напоминает браслет часов Jubilee (Джубили), что добавляет устройству нотку роскоши. Покрытие корпуса из премиальной веганской кожи сочетает в дизайне прочность и элегантность: новое покрытие на 30% мягче, чем отделка предыдущих моделей, и лучше противостоит внешнему воздействию. Прочный корпус дополняет защита от влаги и пыли по стандарту IP65 (АйПи65) — впервые для устройств realme в России.Цвета серии realme 12 Pro также заимствованы у элитных часов. Смартфоны выполнены в двух изысканных цветах: "Синее море" и "Бежевый песок".Иммерсивный и яркий экранПользователи смартфонов серии realme 12 Pro смогут полностью погрузиться в просматриваемый контент благодаря 6,7-дюймовому изогнутому OLED-экрану (ОЛЭД-экрану) с частотой обновления 120 Гц, соотношением экрана к корпусу 93% и высокой пиковой яркостью 950 нит. Дисплей отображает спектр из 1,07 миллиарда цветов со 100% цветовым охватом P3 (Пи3), что обеспечивает яркое и реалистичное изображение.Смартфоны серии 12 Pro можно активно использовать весь день, не беспокоясь о необходимости подзарядки: они оснащены емким аккумулятором на 5000 мАч и мощным зарядным устройством SUPERVOOC 67 Вт.Благодаря двойной сертификации Dolby Atmos (Долби Атмос) и Hi-Res (Хай-Рес), серия 12 Pro предоставляет исключительные впечатления от прослушивания с четким объемным звуком с эффектом погружения. Кроме того, смартфоны оснащены превосходной системой вибрации O-Haptic (О-Хаптик), сообщается в пресс-релизе.Обе модели серии realme 12 Pro получили до 12 ГБ + 12 ГБ динамической оперативной памяти и хранилище объемом до 512 ГБ.Новая эпоха взаимодействия со смартфономСмартфоны серии 12 Pro получили интерфейс realme UI 5.0 (ЮИ 5.0) на базе Android 14, который делает взаимодействие с ними еще проще и удобнее. Флэш-капсула предоставляет доступ в одно касание к ряду функций смартфона, включая запись с экрана и звонки. Функция интеллектуального выделения изображений позволяет легко выделять объекты на фотографиях и делиться ими, поддерживая распознавание нескольких объектов одновременно. Инструмент Phonelink (Фонлинк) легко подключает устройство к ПК через программу Microsoft LTW (ЭлТиДаблю), обеспечивая мгновенную синхронизацию звонков, текстов и передачи файлов без необходимости установки дополнительного ПО.Где купитьПриобрести смартфоны в России можно в магазинах М.Видео. Цена на старшую модель realme 12 Pro+ стартует от 41 999 рублей за версию 8 + 256 гигабайт, от 46 999 рублей — за 12 + 512 гигабайт. Модельный ряд realme 12 Pro можно купить по цене от 34 999 рублей при выборе конфигурации 8 + 256 гигабайт и от 39 999 — за 12 + 512 гигабайт.Кроме того, пользователи, которые приобретут новинки и активируют предложение в приложении Иви до 17 июня 2024 года, получат бесплатную подписку Изи Иви на три года. Информации об организаторе, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам предложения Изи Иви, сроках, месте и порядке их получения доступны по ссылке.Срок проведения акции: с 26 марта 2024 года по 17 июня 2024 года (включительно).Реклама, ООО "МВМ"; ИНН: 7707548740,, erid: 4CQwVszH9pWwojKFYyS;ООО "МВМ" , 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, 5 этаж, помещение II, комната 3, ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740, КПП 997350001, БИК 044525225.

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Алёна Пава

м.видео, realme, россия, москва, смартфон, наука, технологии