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В ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным вооружением - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/skhron-1937746577.html
В ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным вооружением
В ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным вооружением - РИА Новости, 04.04.2024
В ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным вооружением
В Донецкой Народной Республике обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими войсками при отступлении, заявили в пресс... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T08:14
2024-04-04T08:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
швеция
ак-74
шак-12
происшествия
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ДОНЕЦК 4 апр - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими войсками при отступлении, заявили в пресс релизе УФСБ России по ДНР. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Южного военного округа в Ясиноватском районе ДНР обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими войсками при отступлении на авдеевском направлении", - сообщили в ведомстве. В схроне находилось девять автоматов Калашникова АК-74, АК-12, один ручной противотанковый гранатомет (РПГ) RGW-90 израильского производства, два РПГ ASM L1A1 британского производства, два РПГ M136a1 американского производства и четыре РПГ RSV M4740 производства Швеции. Также в ведомстве предоставили видео, на котором сапер показывает, где в частном доме было спрятано вооружение и как были установлены мины. В связи с наличием признаков минирования схрона, специалистами УФСБ принято решение об уничтожении вооружения на месте накладными зарядами.
https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, швеция, ак-74, шак-12, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Швеция, АК-74, ШАК-12, Происшествия
В ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным вооружением

В ДНР нашли заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ДОНЕЦК 4 апр - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими войсками при отступлении, заявили в пресс релизе УФСБ России по ДНР.
"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Южного военного округа в Ясиноватском районе ДНР обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими войсками при отступлении на авдеевском направлении", - сообщили в ведомстве.
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В схроне находилось девять автоматов Калашникова АК-74, АК-12, один ручной противотанковый гранатомет (РПГ) RGW-90 израильского производства, два РПГ ASM L1A1 британского производства, два РПГ M136a1 американского производства и четыре РПГ RSV M4740 производства Швеции.
Также в ведомстве предоставили видео, на котором сапер показывает, где в частном доме было спрятано вооружение и как были установлены мины.
В связи с наличием признаков минирования схрона, специалистами УФСБ принято решение об уничтожении вооружения на месте накладными зарядами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияШвецияАК-74ШАК-12Происшествия
 
 
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