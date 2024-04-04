https://ria.ru/20240404/skhron-1937746577.html
В ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным вооружением
В ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным вооружением - РИА Новости, 04.04.2024
В ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным вооружением
В Донецкой Народной Республике обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими войсками при отступлении, заявили в пресс... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T08:14
2024-04-04T08:14
2024-04-04T08:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
швеция
ак-74
шак-12
происшествия
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ДОНЕЦК 4 апр - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими войсками при отступлении, заявили в пресс релизе УФСБ России по ДНР. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Южного военного округа в Ясиноватском районе ДНР обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими войсками при отступлении на авдеевском направлении", - сообщили в ведомстве. В схроне находилось девять автоматов Калашникова АК-74, АК-12, один ручной противотанковый гранатомет (РПГ) RGW-90 израильского производства, два РПГ ASM L1A1 британского производства, два РПГ M136a1 американского производства и четыре РПГ RSV M4740 производства Швеции. Также в ведомстве предоставили видео, на котором сапер показывает, где в частном доме было спрятано вооружение и как были установлены мины. В связи с наличием признаков минирования схрона, специалистами УФСБ принято решение об уничтожении вооружения на месте накладными зарядами.
https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html
https://ria.ru/20240403/konflikt-1937695533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, швеция, ак-74, шак-12, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Швеция, АК-74, ШАК-12, Происшествия
В ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным вооружением
В ДНР нашли заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением