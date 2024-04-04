https://ria.ru/20240404/skhron-1937746577.html

В ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным вооружением

В ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным вооружением - РИА Новости, 04.04.2024

В ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным вооружением

В Донецкой Народной Республике обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими войсками при отступлении, заявили в пресс... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T08:14

2024-04-04T08:14

2024-04-04T08:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

швеция

ак-74

шак-12

происшествия

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ДОНЕЦК 4 апр - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими войсками при отступлении, заявили в пресс релизе УФСБ России по ДНР. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Южного военного округа в Ясиноватском районе ДНР обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими войсками при отступлении на авдеевском направлении", - сообщили в ведомстве. В схроне находилось девять автоматов Калашникова АК-74, АК-12, один ручной противотанковый гранатомет (РПГ) RGW-90 израильского производства, два РПГ ASM L1A1 британского производства, два РПГ M136a1 американского производства и четыре РПГ RSV M4740 производства Швеции. Также в ведомстве предоставили видео, на котором сапер показывает, где в частном доме было спрятано вооружение и как были установлены мины. В связи с наличием признаков минирования схрона, специалистами УФСБ принято решение об уничтожении вооружения на месте накладными зарядами.

https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html

https://ria.ru/20240403/konflikt-1937695533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, швеция, ак-74, шак-12, происшествия