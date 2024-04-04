https://ria.ru/20240404/sitronics-1937902911.html

Sitronics Group приняла участие в "АКПО-Конф"

Sitronics Group приняла участие в "АКПО-Конф" - РИА Новости, 04.04.2024

Sitronics Group приняла участие в "АКПО-Конф"

Российский ИТ-разработчик принял участие в первой кросс-отраслевой конференции Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:41

2024-04-04T19:41

2024-04-04T19:45

пресс-релизы

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МОСКВА 4 апр – пресс-служба Sitronics Group (Ситроникс Груп). Российский ИТ-разработчик принял участие в первой кросс-отраслевой конференции Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования.В Москве состоялось одно из важнейших отраслевых событий этого года – конференция "АКПО-Конф", объединившая на одной площадке крупнейших российских ИТ-разработчиков, системных интеграторов, потребителей, а также представителей регуляторов. Российский ИТ-разработчик решений для государства и бизнеса Sitronics Group стал генеральным партнером конференции.Компания в рамках мероприятия представила продукты для ИТ-инфраструктуры, разработанные в целях импортозамещения. В их числе платформа виртуализации для оптимизации эксплуатации ИТ-инфраструктуры (входит в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры РФ), серверы Sitronics SRH (ЭСЭРАШ) на базе архитектуры х86 для виртуализации облачных вычислений, хранения и обработки больших данных (в реестре Минпромторга РФ), модульный ЦОД с подтвержденным уровнем надежности TIER III (ТИР III), который полностью собирается и испытывается на производстве и может быть отправлен в любую точку страны."Приоритетными направлениями в решении задач технологического суверенитета страны для нас являются разработка ПО - многое делаем с нуля на отечественном стеке, а также обеспечение достоверными данными из космоса для развития промышленности и отечественной экономики и ряд проектов, связанных с российским "железом". Мы уже несколько лет являемся производителями серверного оборудования и на этом не останавливаемся. В сфере программного обеспечения у нас много успешных примеров, начиная от систем автономного судовождения до ПО для спутников, систем логистики и управления умными объектами", - рассказал Николай Пожидаев, президент Sitronics Group.Также Николай Пожидаев отметил, что Sitronics Groupреализует два больших проекта в рамках Индустриальных центров компетенций. Первый связан с цифровизацией портов - в ходе работы в ИЦК "Морской и речной транспорт" создана отечественная система управления движением судов "СиТрафик" (СУДС). Уже осуществлено ее внедрение, ожидается масштабирование. Второй проект в рамках ИЦК "Спутниковая связь", связанный с идентификацией судов, также уже находится в стадии масштабирования. Разработан облачный сервис спутниковой автоматической идентификационной системы (С-АИС) SiAIS на основе данных с собственных космических аппаратов.На сегодняшний день спутниковая АИС-группировка Sitronics Group составляет 24 спутниковых аппарата, к концу года планируется нарастить ее до 80. Кроме того, компания развивает другие сервисы по обработке и предоставлению космических данных, платформу управления мультимодальной логистикой Sitronics Porta (Ситроникс Порта).Все программное обеспечение, перечисленное в тексте, имеет возрастную категорию 18+.Реклама, АО "СИТРОНИКС", erid: 4CQwVszH9pWwoqtEgm8

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы