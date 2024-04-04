Рейтинг@Mail.ru
Казаки из Алтайского края отправили маскировочные сети участникам СВО - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
19:21 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/seti-1937896160.html
Казаки из Алтайского края отправили маскировочные сети участникам СВО
Казаки из Алтайского края отправили маскировочные сети участникам СВО - РИА Новости, 04.04.2024
Казаки из Алтайского края отправили маскировочные сети участникам СВО
Казаки из Алтайского края отправили маскировочные сети участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:21
2024-04-04T19:21
надежные люди
донецкая народная республика
алтайский край
чарышский район
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
общероссийский народный фронт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840641233_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_4a0329bfd06c465a5f61961118b3061b.jpg
БАРНАУЛ, 4 апр - РИА Новости. Казаки из Алтайского края отправили маскировочные сети участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". "А вот и маскировочные сети от казачества Чарышского района. Формируем отправку на Донецкое направление. Спасибо за регулярную и важную помощь в её формировании", - говорится в сообщении. В видео, опубликованном в Telegram-канале "Народного фронта", сообщается, что казаки производят сети большими, практически промышленными объёмами, закрывая важную потребность участников спецоперации. Казаки работают настолько быстро, что "ткань не успевают подвозить". Раньше казаки отправляли сети на белгородское и луганское направления, теперь на очереди ДНР.
https://ria.ru/20240301/gumpomosch-1930559613.html
донецкая народная республика
алтайский край
чарышский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840644905_0:0:2725:2044_1920x0_80_0_0_11c2cd7a3a2e5c67078bd4225ec314e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, алтайский край, чарышский район, сво, гуманитарная помощь, благотворительность, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Алтайский край, Чарышский район, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность, Общероссийский народный фронт

Казаки из Алтайского края отправили маскировочные сети участникам СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 4 апр - РИА Новости. Казаки из Алтайского края отправили маскировочные сети участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"А вот и маскировочные сети от казачества Чарышского района. Формируем отправку на Донецкое направление. Спасибо за регулярную и важную помощь в её формировании", - говорится в сообщении.
В видео, опубликованном в Telegram-канале "Народного фронта", сообщается, что казаки производят сети большими, практически промышленными объёмами, закрывая важную потребность участников спецоперации. Казаки работают настолько быстро, что "ткань не успевают подвозить". Раньше казаки отправляли сети на белгородское и луганское направления, теперь на очереди ДНР.
Передача гуманитарной помощи бойцам СВО от казаков Кубани - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Кубанские казаки отправили гуманитарную помощь в зону спецоперации
1 марта, 17:46
 
Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаАлтайский крайЧарышский районСВОГуманитарная помощьБлаготворительностьОбщероссийский народный фронт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала