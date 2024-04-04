https://ria.ru/20240404/seti-1937896160.html

Казаки из Алтайского края отправили маскировочные сети участникам СВО

Казаки из Алтайского края отправили маскировочные сети участникам СВО - РИА Новости, 04.04.2024

Казаки из Алтайского края отправили маскировочные сети участникам СВО

Казаки из Алтайского края отправили маскировочные сети участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:21

2024-04-04T19:21

2024-04-04T19:21

надежные люди

донецкая народная республика

алтайский край

чарышский район

сво

гуманитарная помощь

благотворительность

общероссийский народный фронт

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БАРНАУЛ, 4 апр - РИА Новости. Казаки из Алтайского края отправили маскировочные сети участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". "А вот и маскировочные сети от казачества Чарышского района. Формируем отправку на Донецкое направление. Спасибо за регулярную и важную помощь в её формировании", - говорится в сообщении. В видео, опубликованном в Telegram-канале "Народного фронта", сообщается, что казаки производят сети большими, практически промышленными объёмами, закрывая важную потребность участников спецоперации. Казаки работают настолько быстро, что "ткань не успевают подвозить". Раньше казаки отправляли сети на белгородское и луганское направления, теперь на очереди ДНР.

https://ria.ru/20240301/gumpomosch-1930559613.html

донецкая народная республика

алтайский край

чарышский район

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

донецкая народная республика, алтайский край, чарышский район, сво, гуманитарная помощь, благотворительность, общероссийский народный фронт