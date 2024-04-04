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Казаки из Алтайского края отправили маскировочные сети участникам СВО
Казаки из Алтайского края отправили маскировочные сети участникам СВО - РИА Новости, 04.04.2024
Казаки из Алтайского края отправили маскировочные сети участникам СВО
Казаки из Алтайского края отправили маскировочные сети участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:21
2024-04-04T19:21
2024-04-04T19:21
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БАРНАУЛ, 4 апр - РИА Новости. Казаки из Алтайского края отправили маскировочные сети участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". "А вот и маскировочные сети от казачества Чарышского района. Формируем отправку на Донецкое направление. Спасибо за регулярную и важную помощь в её формировании", - говорится в сообщении. В видео, опубликованном в Telegram-канале "Народного фронта", сообщается, что казаки производят сети большими, практически промышленными объёмами, закрывая важную потребность участников спецоперации. Казаки работают настолько быстро, что "ткань не успевают подвозить". Раньше казаки отправляли сети на белгородское и луганское направления, теперь на очереди ДНР.
https://ria.ru/20240301/gumpomosch-1930559613.html
донецкая народная республика
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, алтайский край, чарышский район, сво, гуманитарная помощь, благотворительность, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Алтайский край, Чарышский район, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность, Общероссийский народный фронт