https://ria.ru/20240404/semya-1937890959.html

Голикова назвала создание счастливой семьи приоритетной целью для молодежи

Голикова назвала создание счастливой семьи приоритетной целью для молодежи - РИА Новости, 04.04.2024

Голикова назвала создание счастливой семьи приоритетной целью для молодежи

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 71% молодых людей 18-35 лет ставит перед собой приоритетной целью создать счастливую семью и воспитать детей. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T18:39

2024-04-04T18:39

2024-04-04T18:39

общество

россия

татьяна голикова

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 71% молодых людей 18-35 лет ставит перед собой приоритетной целью создать счастливую семью и воспитать детей. "Отмечу, что среди жизненных целей, которые ставят перед собой молодежь 18-35 лет, 71% отдают приоритет созданию счастливой семьи, воспитанию детей, поэтому очень важно это стремление поддержать", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По поручению президента разрабатывается национальный проект "Семья", в рамках которого будут обеспечиваться введение новых и совершенствование уже существующих программ поддержки различных категорий молодых, отметила Голикова.

https://ria.ru/20240210/molodezh-1926566987.html

россия

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Наталья Макарова

общество, россия, татьяна голикова, владимир путин