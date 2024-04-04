https://ria.ru/20240404/semya-1937890959.html
Голикова назвала создание счастливой семьи приоритетной целью для молодежи
Голикова назвала создание счастливой семьи приоритетной целью для молодежи - РИА Новости, 04.04.2024
Голикова назвала создание счастливой семьи приоритетной целью для молодежи
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 71% молодых людей 18-35 лет ставит перед собой приоритетной целью создать счастливую семью и воспитать детей. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:39
2024-04-04T18:39
2024-04-04T18:39
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 71% молодых людей 18-35 лет ставит перед собой приоритетной целью создать счастливую семью и воспитать детей. "Отмечу, что среди жизненных целей, которые ставят перед собой молодежь 18-35 лет, 71% отдают приоритет созданию счастливой семьи, воспитанию детей, поэтому очень важно это стремление поддержать", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По поручению президента разрабатывается национальный проект "Семья", в рамках которого будут обеспечиваться введение новых и совершенствование уже существующих программ поддержки различных категорий молодых, отметила Голикова.
https://ria.ru/20240210/molodezh-1926566987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова назвала создание счастливой семьи приоритетной целью для молодежи
Голикова: для 71% молодых людей создание счастливой семьи является приоритетом