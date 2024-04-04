https://ria.ru/20240404/semya-1937852503.html
Зюганов рассказал, какой должна быть молодая семья в России
Зюганов рассказал, какой должна быть молодая семья в России - РИА Новости, 04.04.2024
Зюганов рассказал, какой должна быть молодая семья в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что молодая семья должна состоять из родителей, минимум троих детей и четырех пенсионеров. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:14
2024-04-04T16:14
2024-04-04T16:14
общество
россия
геннадий зюганов
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что молодая семья должна состоять из родителей, минимум троих детей и четырех пенсионеров. "Молодая семья должна состоять из следующих: папа, мама, у них трое детей минимум и... четыре престарелых родителя-пенсионера", - сказал он на пресс-конференции. По мнению Зюганова, глава семьи должен быть "очень умным, талантливым и крепким человеком". "Он обязан так производительно работать, чтобы кормить жену, у которой будет детский сад - минимум из трёх, может четырех-пяти детей, - и четырех престарелых родителей", - добавил политик. Также Зюганов считает, что у отца семейства должен быть "кусок земли в полгектара", чтобы приучить детей любить природу.
https://ria.ru/20240123/family-1923018330.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, геннадий зюганов
Общество, Россия, Геннадий Зюганов
Зюганов рассказал, какой должна быть молодая семья в России
Зюганов: семья должна состоять из родителей, троих детей и четырех пенсионеров
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что молодая семья должна состоять из родителей, минимум троих детей и четырех пенсионеров.
"Молодая семья должна состоять из следующих: папа, мама, у них трое детей минимум и... четыре престарелых родителя-пенсионера", - сказал он на пресс-конференции.
По мнению Зюганова, глава семьи должен быть "очень умным, талантливым и крепким человеком". "Он обязан так производительно работать, чтобы кормить жену, у которой будет детский сад - минимум из трёх, может четырех-пяти детей, - и четырех престарелых родителей", - добавил политик.
Также Зюганов считает, что у отца семейства должен быть "кусок земли в полгектара", чтобы приучить детей любить природу.