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Зюганов рассказал, какой должна быть молодая семья в России - РИА Новости, 04.04.2024
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16:14 04.04.2024
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Зюганов рассказал, какой должна быть молодая семья в России
Зюганов рассказал, какой должна быть молодая семья в России - РИА Новости, 04.04.2024
Зюганов рассказал, какой должна быть молодая семья в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что молодая семья должна состоять из родителей, минимум троих детей и четырех пенсионеров. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:14
2024-04-04T16:14
общество
россия
геннадий зюганов
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что молодая семья должна состоять из родителей, минимум троих детей и четырех пенсионеров. "Молодая семья должна состоять из следующих: папа, мама, у них трое детей минимум и... четыре престарелых родителя-пенсионера", - сказал он на пресс-конференции. По мнению Зюганова, глава семьи должен быть "очень умным, талантливым и крепким человеком". "Он обязан так производительно работать, чтобы кормить жену, у которой будет детский сад - минимум из трёх, может четырех-пяти детей, - и четырех престарелых родителей", - добавил политик. Также Зюганов считает, что у отца семейства должен быть "кусок земли в полгектара", чтобы приучить детей любить природу.
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общество, россия, геннадий зюганов
Общество, Россия, Геннадий Зюганов
Зюганов рассказал, какой должна быть молодая семья в России

Зюганов: семья должна состоять из родителей, троих детей и четырех пенсионеров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРуководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что молодая семья должна состоять из родителей, минимум троих детей и четырех пенсионеров.
"Молодая семья должна состоять из следующих: папа, мама, у них трое детей минимум и... четыре престарелых родителя-пенсионера", - сказал он на пресс-конференции.
По мнению Зюганова, глава семьи должен быть "очень умным, талантливым и крепким человеком". "Он обязан так производительно работать, чтобы кормить жену, у которой будет детский сад - минимум из трёх, может четырех-пяти детей, - и четырех престарелых родителей", - добавил политик.
Также Зюганов считает, что у отца семейства должен быть "кусок земли в полгектара", чтобы приучить детей любить природу.
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