https://ria.ru/20240404/semya-1937852503.html

Зюганов рассказал, какой должна быть молодая семья в России

Зюганов рассказал, какой должна быть молодая семья в России - РИА Новости, 04.04.2024

Зюганов рассказал, какой должна быть молодая семья в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что молодая семья должна состоять из родителей, минимум троих детей и четырех пенсионеров. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:14

2024-04-04T16:14

2024-04-04T16:14

общество

россия

геннадий зюганов

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что молодая семья должна состоять из родителей, минимум троих детей и четырех пенсионеров. "Молодая семья должна состоять из следующих: папа, мама, у них трое детей минимум и... четыре престарелых родителя-пенсионера", - сказал он на пресс-конференции. По мнению Зюганова, глава семьи должен быть "очень умным, талантливым и крепким человеком". "Он обязан так производительно работать, чтобы кормить жену, у которой будет детский сад - минимум из трёх, может четырех-пяти детей, - и четырех престарелых родителей", - добавил политик. Также Зюганов считает, что у отца семейства должен быть "кусок земли в полгектара", чтобы приучить детей любить природу.

https://ria.ru/20240123/family-1923018330.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, геннадий зюганов