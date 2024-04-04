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Поток талых вод хлынул по улице удмуртского села - РИА Новости, 04.04.2024
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21:54 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/selo-1937920105.html
Поток талых вод хлынул по улице удмуртского села
Поток талых вод хлынул по улице удмуртского села - РИА Новости, 04.04.2024
Поток талых вод хлынул по улице удмуртского села
Поток талых вод с полей хлынул по сельской улице в Сарапульском районе Удмуртии, местные жители явлению не удивились – такое явление происходит ежегодно,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T21:54
2024-04-04T21:54
происшествия
жкх
сарапульский район
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УФА, 4 апр – РИА Новости. Поток талых вод с полей хлынул по сельской улице в Сарапульском районе Удмуртии, местные жители явлению не удивились – такое явление происходит ежегодно, сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале.Ведомство публиковало видео инцидента, снятое очевидцем. На кадрах видно, как по улице села бурно, подобно горной реке, течет вода. При этом вода не доходит до жилых домов. В ГУМЧС по Удмуртии сообщили, что инцидент произошел 3 апреля в селе Мазунино Сарапульского района. "Поток талых вод хлынул с сельскохозяйственных полей и буквально в течение 40 минут закончился. Сообщения от населения на "112" и в пожарную охрану не поступали. Как говорят местные жители, подобное явление у них бывает практически ежегодно. Вода быстро уходит. В настоящее время дорога в населённом пункте "чистая", движение не нарушено", - сообщили в ведомстве со ссылкой на представителей администрации территориального сектора "Мазунинское". Информации, есть ли пострадавшие, нет.
https://ria.ru/20231202/yama-1913309567.html
сарапульский район
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происшествия, жкх, сарапульский район
Происшествия, ЖКХ, Сарапульский район
Поток талых вод хлынул по улице удмуртского села

Поток талых вод с полей хлынул по сельской улице в Сарапульском районе Удмуртии

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкПаводок
Паводок - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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УФА, 4 апр – РИА Новости. Поток талых вод с полей хлынул по сельской улице в Сарапульском районе Удмуртии, местные жители явлению не удивились – такое явление происходит ежегодно, сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
Ведомство публиковало видео инцидента, снятое очевидцем. На кадрах видно, как по улице села бурно, подобно горной реке, течет вода. При этом вода не доходит до жилых домов.
В ГУМЧС по Удмуртии сообщили, что инцидент произошел 3 апреля в селе Мазунино Сарапульского района.
"Поток талых вод хлынул с сельскохозяйственных полей и буквально в течение 40 минут закончился. Сообщения от населения на "112" и в пожарную охрану не поступали. Как говорят местные жители, подобное явление у них бывает практически ежегодно. Вода быстро уходит. В настоящее время дорога в населённом пункте "чистая", движение не нарушено", - сообщили в ведомстве со ссылкой на представителей администрации территориального сектора "Мазунинское".
Информации, есть ли пострадавшие, нет.
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