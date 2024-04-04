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В РСМД предположили, сколько могут продлиться санкции против России - РИА Новости, 04.04.2024
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05:51 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/sanktsii-1937739321.html
В РСМД предположили, сколько могут продлиться санкции против России
В РСМД предположили, сколько могут продлиться санкции против России - РИА Новости, 04.04.2024
В РСМД предположили, сколько могут продлиться санкции против России
Быстрой отмены антироссийских санкций не будет даже в случае достижения политических соглашений, прогнозировать санкции можно на десятилетия вперед, но... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T05:51
2024-04-04T05:51
россия
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Быстрой отмены антироссийских санкций не будет даже в случае достижения политических соглашений, прогнозировать санкции можно на десятилетия вперед, но экономика РФ уже адаптировалась к ним, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "Иран, например, живет под американскими санкциями уже 45 лет. За это время они менялись: то наращивались Вашингтоном, то сокращались, но суть оставалась. Исходя из этого, предположу, что антироссийские санкции будут существовать долго, прогнозировать их можно на десятилетия вперед", - сказал он. Российская экономика, по его словам, достаточно быстро адаптировалась к санкциям, начала в срочном порядке перестраивать логистику своих торгово-экономических отношений с Запада на Восток. "Произошло это в немалой степени благодаря тому, что за более чем 30 лет в стране была создана рыночная экономика, способная мобильно реагировать на любые вызовы. Я часто повторяю, что, если бы сейчас в стране существовала советская экономика, то она под ударами существующих санкций рухнула бы", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240403/sanktsii-1937693381.html
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россия, вашингтон (штат)
Россия, Вашингтон (штат)
В РСМД предположили, сколько могут продлиться санкции против России

РСМД: быстрой отмены санкций против РФ не будет, они могут длиться десятилетия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Быстрой отмены антироссийских санкций не будет даже в случае достижения политических соглашений, прогнозировать санкции можно на десятилетия вперед, но экономика РФ уже адаптировалась к ним, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
«
"Иран, например, живет под американскими санкциями уже 45 лет. За это время они менялись: то наращивались Вашингтоном, то сокращались, но суть оставалась. Исходя из этого, предположу, что антироссийские санкции будут существовать долго, прогнозировать их можно на десятилетия вперед", - сказал он.
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Российская экономика, по его словам, достаточно быстро адаптировалась к санкциям, начала в срочном порядке перестраивать логистику своих торгово-экономических отношений с Запада на Восток.
"Произошло это в немалой степени благодаря тому, что за более чем 30 лет в стране была создана рыночная экономика, способная мобильно реагировать на любые вызовы. Я часто повторяю, что, если бы сейчас в стране существовала советская экономика, то она под ударами существующих санкций рухнула бы", - заключил собеседник агентства.
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