https://ria.ru/20240404/sanktsii-1937739321.html

В РСМД предположили, сколько могут продлиться санкции против России

В РСМД предположили, сколько могут продлиться санкции против России - РИА Новости, 04.04.2024

В РСМД предположили, сколько могут продлиться санкции против России

Быстрой отмены антироссийских санкций не будет даже в случае достижения политических соглашений, прогнозировать санкции можно на десятилетия вперед, но... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T05:51

2024-04-04T05:51

2024-04-04T05:51

россия

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Быстрой отмены антироссийских санкций не будет даже в случае достижения политических соглашений, прогнозировать санкции можно на десятилетия вперед, но экономика РФ уже адаптировалась к ним, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "Иран, например, живет под американскими санкциями уже 45 лет. За это время они менялись: то наращивались Вашингтоном, то сокращались, но суть оставалась. Исходя из этого, предположу, что антироссийские санкции будут существовать долго, прогнозировать их можно на десятилетия вперед", - сказал он. Российская экономика, по его словам, достаточно быстро адаптировалась к санкциям, начала в срочном порядке перестраивать логистику своих торгово-экономических отношений с Запада на Восток. "Произошло это в немалой степени благодаря тому, что за более чем 30 лет в стране была создана рыночная экономика, способная мобильно реагировать на любые вызовы. Я часто повторяю, что, если бы сейчас в стране существовала советская экономика, то она под ударами существующих санкций рухнула бы", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240403/sanktsii-1937693381.html

https://ria.ru/20240325/sanktsii-1935659379.html

россия

вашингтон (штат)

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россия, вашингтон (штат)