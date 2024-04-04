https://ria.ru/20240404/sammit-1937748572.html
Посол в Бельгии рассказал о будущем саммите НАТО
Посол в Бельгии рассказал о будущем саммите НАТО - РИА Новости, 04.04.2024
Посол в Бельгии рассказал о будущем саммите НАТО
Саммит НАТО, который пройдет в июле этого года в Вашингтоне, станет продолжением закрепленного ранее курса на конфронтацию с Россией и взвинчивание... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T08:43
2024-04-04T08:43
2024-04-04T08:43
россия
бельгия
вашингтон (штат)
александр токовинин
нато
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Саммит НАТО, который пройдет в июле этого года в Вашингтоне, станет продолжением закрепленного ранее курса на конфронтацию с Россией и взвинчивание напряженности в Европе, а также подчеркнет заряженность Североатлантического альянса на эскалацию украинского кризиса, что чревато прямым военным столкновением ядерных держав, сказал в интервью РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. "Сегодня в Брюсселе собрались министры иностранных дел стран НАТО, которые отмечают 75-летие создания альянса. Эта встреча, как и предыдущие подобные заседания, дает представление о том, какие приоритеты будут зафиксированы на саммите блока в июле сего года. Речь идет о продолжении закрепленного в стратегической концепции НАТО, принятой на саммите альянса в Мадриде в 2022 году, курса на конфронтацию с Россией, на взвинчивание напряженности на европейском континенте", - указал собеседник агентства. По его словам, "объявив нашу страну самой значительной и прямой угрозой своей безопасности, государства альянса наращивают присутствие вблизи российских границ, раздувают военные расходы, разгоняют маховик военной промышленности". "В странах блока проводятся масштабные маневры, подобных которым не было с 80-х годов двадцатого века. Уже открытым текстом говорится, что НАТО готовится к большой войне в Европе", - отметил Токовинин. Он пояснил, что "именно такие подходы имеется в виду подтвердить в решениях предстоящей встречи руководителей натовских государств в Вашингтоне". "Вряд ли можно сомневаться, что там на все лады будут воспевать, как они любят говорить, самый успешный военный альянс в истории человечества, будут в очередной раз требовать от всех членов блока поднять планку оборонных расходов выше двух процентов ВВП, будут повторять мантру о том, что Россия "не должна победить" на Украине, и призывать государства-члены продолжать накачивать вооружениями киевский режим. Более того, предлагается расширить непосредственную роль НАТО в организации и финансировании этих поставок", - добавил посол России. При этом он уверен, что "ничего не будет сказано о том, насколько безрассудной является заряженность НАТО на эскалацию украинского кризиса, что чревато скатыванием к прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями".
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937696754.html
https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бельгия, вашингтон (штат), александр токовинин, нато, в мире
Россия, Бельгия, Вашингтон (штат), Александр Токовинин, НАТО, В мире
Посол в Бельгии рассказал о будущем саммите НАТО
Посол Бельгии: будущий саммит НАТО продолжит курс на конфронтацию с Россией
БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Саммит НАТО, который пройдет в июле этого года в Вашингтоне, станет продолжением закрепленного ранее курса на конфронтацию с Россией и взвинчивание напряженности в Европе, а также подчеркнет заряженность Североатлантического альянса на эскалацию украинского кризиса, что чревато прямым военным столкновением ядерных держав, сказал в интервью РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.
"Сегодня в Брюсселе
собрались министры иностранных дел стран НАТО, которые отмечают 75-летие создания альянса. Эта встреча, как и предыдущие подобные заседания, дает представление о том, какие приоритеты будут зафиксированы на саммите блока в июле сего года. Речь идет о продолжении закрепленного в стратегической концепции НАТО, принятой на саммите альянса в Мадриде
в 2022 году, курса на конфронтацию с Россией, на взвинчивание напряженности на европейском континенте", - указал собеседник агентства.
По его словам, "объявив нашу страну самой значительной и прямой угрозой своей безопасности, государства альянса наращивают присутствие вблизи российских границ, раздувают военные расходы, разгоняют маховик военной промышленности". "В странах блока проводятся масштабные маневры, подобных которым не было с 80-х годов двадцатого века. Уже открытым текстом говорится, что НАТО готовится к большой войне в Европе", - отметил Токовинин.
Он пояснил, что "именно такие подходы имеется в виду подтвердить в решениях предстоящей встречи руководителей натовских государств в Вашингтоне". "Вряд ли можно сомневаться, что там на все лады будут воспевать, как они любят говорить, самый успешный военный альянс в истории человечества, будут в очередной раз требовать от всех членов блока поднять планку оборонных расходов выше двух процентов ВВП, будут повторять мантру о том, что Россия "не должна победить" на Украине
, и призывать государства-члены продолжать накачивать вооружениями киевский режим. Более того, предлагается расширить непосредственную роль НАТО в организации и финансировании этих поставок", - добавил посол России.
При этом он уверен, что "ничего не будет сказано о том, насколько безрассудной является заряженность НАТО на эскалацию украинского кризиса, что чревато скатыванием к прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями".