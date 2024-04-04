https://ria.ru/20240404/sammit-1937748572.html

Посол в Бельгии рассказал о будущем саммите НАТО

Посол в Бельгии рассказал о будущем саммите НАТО - РИА Новости, 04.04.2024

Посол в Бельгии рассказал о будущем саммите НАТО

Саммит НАТО, который пройдет в июле этого года в Вашингтоне, станет продолжением закрепленного ранее курса на конфронтацию с Россией и взвинчивание... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T08:43

2024-04-04T08:43

2024-04-04T08:43

россия

бельгия

вашингтон (штат)

александр токовинин

нато

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Саммит НАТО, который пройдет в июле этого года в Вашингтоне, станет продолжением закрепленного ранее курса на конфронтацию с Россией и взвинчивание напряженности в Европе, а также подчеркнет заряженность Североатлантического альянса на эскалацию украинского кризиса, что чревато прямым военным столкновением ядерных держав, сказал в интервью РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. "Сегодня в Брюсселе собрались министры иностранных дел стран НАТО, которые отмечают 75-летие создания альянса. Эта встреча, как и предыдущие подобные заседания, дает представление о том, какие приоритеты будут зафиксированы на саммите блока в июле сего года. Речь идет о продолжении закрепленного в стратегической концепции НАТО, принятой на саммите альянса в Мадриде в 2022 году, курса на конфронтацию с Россией, на взвинчивание напряженности на европейском континенте", - указал собеседник агентства. По его словам, "объявив нашу страну самой значительной и прямой угрозой своей безопасности, государства альянса наращивают присутствие вблизи российских границ, раздувают военные расходы, разгоняют маховик военной промышленности". "В странах блока проводятся масштабные маневры, подобных которым не было с 80-х годов двадцатого века. Уже открытым текстом говорится, что НАТО готовится к большой войне в Европе", - отметил Токовинин. Он пояснил, что "именно такие подходы имеется в виду подтвердить в решениях предстоящей встречи руководителей натовских государств в Вашингтоне". "Вряд ли можно сомневаться, что там на все лады будут воспевать, как они любят говорить, самый успешный военный альянс в истории человечества, будут в очередной раз требовать от всех членов блока поднять планку оборонных расходов выше двух процентов ВВП, будут повторять мантру о том, что Россия "не должна победить" на Украине, и призывать государства-члены продолжать накачивать вооружениями киевский режим. Более того, предлагается расширить непосредственную роль НАТО в организации и финансировании этих поставок", - добавил посол России. При этом он уверен, что "ничего не будет сказано о том, насколько безрассудной является заряженность НАТО на эскалацию украинского кризиса, что чревато скатыванием к прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями".

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937696754.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html

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бельгия

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, бельгия, вашингтон (штат), александр токовинин, нато, в мире