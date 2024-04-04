https://ria.ru/20240404/samara-1937786510.html

В Самаре чиновник уволился после жалоб на пропаганду ЛГБТ*

В Самаре чиновник уволился после жалоб на пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 04.04.2024

В Самаре чиновник уволился после жалоб на пропаганду ЛГБТ*

Специалист самарского Центра поддержки и реализации проектов и программ Денис Леонтович уволился после жалоб в соцсетях из-за его фотографий с возможной... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:10

2024-04-04T12:10

2024-04-04T12:10

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САМАРА, 4 апр - РИА Новости. Специалист самарского Центра поддержки и реализации проектов и программ Денис Леонтович уволился после жалоб в соцсетях из-за его фотографий с возможной пропагандой запрещенного ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в Самарском агентстве по реализации молодежной политики, которое руководит центром поддержки проектов. Ранее ряд местных Telegram-каналов опубликовали фото из соцсетей Леонтовича, на которых пользователи усмотрели признаки ЛГБТ*-пропаганды. В региональном агентстве по реализации молодежной политики сообщили РИА Новости, что Леонтович был принят на полную ставку специалистом Центра поддержки и реализации проектов и программ (является структурным подразделением агентства) в середине февраля этого года. До этого он работал на аналогичной должности в одном из московских вузов и имел положительные характеристики. При трудоустройстве кадровое подразделение проанализировало личные страницы Леонтовича в разрешенных соцсетях за последний год, противоправный или нежелательный контент обнаружен не был. На своей новой должности Леонтович рассказывал молодежи о развитии социального проектирования в регионе. При этом к трудовым обязанностям он относился добросовестно, нареканий по работе не имел, сообщили РИА Новости в областном агентстве по реализации молодежной политике. "В период работы в агентстве не был замечен в деятельности по пропаганде ЛГБТ*, а также иной запрещенной в России информации (организациях). После появления в социальных сетях информации 1 апреля с Леонтовичем, руководителем структурного подразделения проведена беседа, по результатам которой им было принято решение написать заявление об увольнении по собственному желанию. Трудовой договор расторгнут со 2 апреля 2024 года", - сообщили в агентстве. Международное общественное движение ЛГБТ* решением Верховного суда РФ признано в России экстремистским и запрещено.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240312/kaktus-1932602540.html

https://ria.ru/20240209/duolingo-1926497158.html

https://ria.ru/20231018/propaganda-1903534668.html

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общество, россия, самара