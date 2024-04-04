Премьер Румынии поддержал объединение с Молдавией
Премьер Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией
© AP Photo / Vadim GhirdaЗдание румынского парламента в Бухаресте
© AP Photo / Vadim Ghirda
Здание румынского парламента в Бухаресте. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил в интервью порталу DC News, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти в том числе за счет вступления республики в ЕС.
"Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета. Это мое право! По-прежнему верю в объединение Молдавии и Румынии. Это произойдет внутри ЕС, или мы найдем (другой путь - ред.)", - заявил Чолаку.
По его словам, Молдавия на сегодняшний день устойчива благодаря помощи Румынии.
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"В Молдавии живут такие же румыны, как и я. История совершила несправедливость. Мы не можем изменить прошлое, а настоящее - следствие прошлого. Что мы можем сделать вместе с вами, так это строить будущее", - добавил Чолаку.
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
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