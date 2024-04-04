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Премьер Румынии поддержал объединение с Молдавией - РИА Новости, 04.04.2024
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10:49 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/rumyniya-1937765374.html
Премьер Румынии поддержал объединение с Молдавией
Премьер Румынии поддержал объединение с Молдавией - РИА Новости, 04.04.2024
Премьер Румынии поддержал объединение с Молдавией
Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил в интервью порталу DC News, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти в том числе за счет... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:49
2024-04-04T10:49
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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил в интервью порталу DC News, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти в том числе за счет вступления республики в ЕС. "Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета. Это мое право! По-прежнему верю в объединение Молдавии и Румынии. Это произойдет внутри ЕС, или мы найдем (другой путь - ред.)", - заявил Чолаку. По его словам, Молдавия на сегодняшний день устойчива благодаря помощи Румынии. "В Молдавии живут такие же румыны, как и я. История совершила несправедливость. Мы не можем изменить прошлое, а настоящее - следствие прошлого. Что мы можем сделать вместе с вами, так это строить будущее", - добавил Чолаку. Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
https://ria.ru/20240321/moldaviya-1934756002.html
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в мире, молдавия, румыния, кишинев, евросоюз
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев, Евросоюз
Премьер Румынии поддержал объединение с Молдавией

Премьер Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией

© AP Photo / Vadim GhirdaЗдание румынского парламента в Бухаресте
Здание румынского парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Здание румынского парламента в Бухаресте. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил в интервью порталу DC News, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти в том числе за счет вступления республики в ЕС.
"Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета. Это мое право! По-прежнему верю в объединение Молдавии и Румынии. Это произойдет внутри ЕС, или мы найдем (другой путь - ред.)", - заявил Чолаку.
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По его словам, Молдавия на сегодняшний день устойчива благодаря помощи Румынии.
«
"В Молдавии живут такие же румыны, как и я. История совершила несправедливость. Мы не можем изменить прошлое, а настоящее - следствие прошлого. Что мы можем сделать вместе с вами, так это строить будущее", - добавил Чолаку.
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
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