Экс-посол США в НАТО призвал относиться к России как к великой державе
Экс-посол США в НАТО Хантер: Россию нельзя списывать со счетов
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россию нельзя списывать со счетов, она снова станет великой державой, и Западу придется относиться к Москве соответствующим образом, считает бывший посол США в НАТО Роберт Хантер в авторской статье для издания Responsible Statecraft.
"Стало слишком легко игнорировать неоспоримую геополитическую реальность - нельзя списывать Россию со счетов. В определенный момент она снова станет великой державой... Запад, начиная с США, будет вынужден работать с этим фактом в наших собственных интересах", - пишет Хантер.
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Хантер отмечает, что странам НАТО необходимо быть осторожными, в частности, на саммите альянса этим летом, чтобы "не перейти Рубикон" и не превратить противостояние с Россией в постоянное. Альянс также не должен игнорировать поиск мирного решения конфликта на Украине, считает экс-посол.
"Он (альянс - ред.) не может бросить усилия по стратегической стабилизации и контролю над вооружением, и ему не следует способствовать новому разделению Европы между друзьями и постоянным неприятелем", - пишет Хантер.
Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.