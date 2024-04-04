https://ria.ru/20240404/rossiya-1937905703.html

Экс-посол США в НАТО призвал относиться к России как к великой державе

Экс-посол США в НАТО призвал относиться к России как к великой державе - РИА Новости, 04.04.2024

Экс-посол США в НАТО призвал относиться к России как к великой державе

Россию нельзя списывать со счетов, она снова станет великой державой, и Западу придется относиться к Москве соответствующим образом, считает бывший посол США в... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:55

2024-04-04T19:55

2024-04-04T19:55

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сша

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россию нельзя списывать со счетов, она снова станет великой державой, и Западу придется относиться к Москве соответствующим образом, считает бывший посол США в НАТО Роберт Хантер в авторской статье для издания Responsible Statecraft. "Стало слишком легко игнорировать неоспоримую геополитическую реальность - нельзя списывать Россию со счетов. В определенный момент она снова станет великой державой... Запад, начиная с США, будет вынужден работать с этим фактом в наших собственных интересах", - пишет Хантер.Хантер отмечает, что странам НАТО необходимо быть осторожными, в частности, на саммите альянса этим летом, чтобы "не перейти Рубикон" и не превратить противостояние с Россией в постоянное. Альянс также не должен игнорировать поиск мирного решения конфликта на Украине, считает экс-посол. "Он (альянс - ред.) не может бросить усилия по стратегической стабилизации и контролю над вооружением, и ему не следует способствовать новому разделению Европы между друзьями и постоянным неприятелем", - пишет Хантер. Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240228/dokazatelstva-1929848548.html

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, нато, в мире