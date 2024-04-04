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Россия — не объект терроризма для исламских фундаменталистов, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:32 04.04.2024 (обновлено: 14:58 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/rossiya-1937821528.html
Россия — не объект терроризма для исламских фундаменталистов, заявил Путин
Россия — не объект терроризма для исламских фундаменталистов, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
Россия — не объект терроризма для исламских фундаменталистов, заявил Путин
Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:32
2024-04-04T14:58
россия
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, заявил президент России Владимир Путин."Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического", - сказал он на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
https://ria.ru/20240404/putin-1937820142.html
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россия, владимир путин
Россия, Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин
Россия — не объект терроризма для исламских фундаменталистов, заявил Путин

Путин: Россия не может быть объектом терроризма исламских фундаменталистов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического", - сказал он на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Россия вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил Путин
Вчера, 14:27
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияВладимир Путин
 
 
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