https://ria.ru/20240404/rossiya-1937821528.html
Россия — не объект терроризма для исламских фундаменталистов, заявил Путин
Россия — не объект терроризма для исламских фундаменталистов, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
Россия — не объект терроризма для исламских фундаменталистов, заявил Путин
Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:32
2024-04-04T14:32
2024-04-04T14:58
россия
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930184223_66:0:3007:1654_1920x0_80_0_0_0fdb50165cb4e6f942af2ceca6ebaa96.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, заявил президент России Владимир Путин."Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического", - сказал он на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
https://ria.ru/20240404/putin-1937820142.html
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россия, владимир путин
Россия, Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин
Россия — не объект терроризма для исламских фундаменталистов, заявил Путин
Путин: Россия не может быть объектом терроризма исламских фундаменталистов