https://ria.ru/20240404/rossiya-1937821528.html

Россия — не объект терроризма для исламских фундаменталистов, заявил Путин

Россия — не объект терроризма для исламских фундаменталистов, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024

Россия — не объект терроризма для исламских фундаменталистов, заявил Путин

Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:32

2024-04-04T14:32

2024-04-04T14:58

россия

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930184223_66:0:3007:1654_1920x0_80_0_0_0fdb50165cb4e6f942af2ceca6ebaa96.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, заявил президент России Владимир Путин."Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического", - сказал он на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

https://ria.ru/20240404/putin-1937820142.html

россия

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2024

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россия, владимир путин