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Аналитик спрогнозировал изменения в ядерной доктрине России - РИА Новости, 04.04.2024
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00:22 04.04.2024 (обновлено: 02:34 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/rossiya-1937725258.html
Аналитик спрогнозировал изменения в ядерной доктрине России
Аналитик спрогнозировал изменения в ядерной доктрине России - РИА Новости, 04.04.2024
Аналитик спрогнозировал изменения в ядерной доктрине России
Расширение блока НАТО и рост его возможностей вынуждает Россию в обозримом будущем пересмотреть свою военную доктрину в вопросах применения ядерного оружия —... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T00:22
2024-04-04T02:34
россия
украина
москва
игорь коротченко
нато
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Расширение блока НАТО и рост его возможностей вынуждает Россию в обозримом будущем пересмотреть свою военную доктрину в вопросах применения ядерного оружия — Москва может предусмотреть возможность ядерного удара по силам Альянса даже в случае агрессии с применением обычных вооруженных сил, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ровно 75 лет назад, 4 апреля 1949 года, была основана Организация Североатлантического договора (НАТО).&quot;Своё 75-летие НАТО встречает, проводя самые масштабные со времён холодной войны учения с привлечением группировки численностью более 90 тысяч военнослужащих. В связи с тем, что альянс имеет существенное превосходство в численности и обычных вооружениях, а также ядерную компоненту, Россия, очевидно, в ближайшее время скорректирует положения ядерного раздела своей военной доктрины&quot;, — сказал Коротченко.По мнению аналитика, сегодня Россия может противостоять агрессии НАТО только с опорой на стратегическое и тактическое ядерное вооружение."Прежде всего, должно быть зафиксировано положение, что Россия оставляет за собой право в случае агрессии НАТО — даже с использованием обычных вооруженных сил, произвести ответный ядерный удар по группировкам вторжения противника и военным объектам стран альянса, с территории которых такая агрессия осуществляется", — подчеркнул Коротченко.Аналитик отметил, что сегодня Североатлантический блок стремится выйти за пределы изначальной зоны своей ответственности, создав нормативно-правовую базу для вмешательства в других частях света. В частности, развиваются связи НАТО с такими странами, как Япония и Южная Корея, чтобы создать себе дополнительные возможности в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, вступление в НАТО Финляндии и Швеции резко негативно поменяли баланс сил на Северо-Западных рубежах России. В этой связи Москва вынуждена прибегать к адекватным мерам реагирования, включая принятие нового военно-административного деления страны, предусматривающее воссоздание Московского и Ленинградского военных округов.Риски "горячей" войны Говоря о рисках прямой военной конфронтации России и НАТО, Коротченко их охарактеризовал высокими. По его мнению, они могут достичь почти 100%, если группировки НАТО войдут на Украину."Надо сказать, что инфраструктура для развертывания войск НАТО на Украине уже создана. Там уже есть система пунктов боевого управления. Военные специалисты альянса уже находятся на территории этой страны. Появление войск НАТО будет означать прямую военно-политическую конфронтацию блока с Россией, на которую Москва будет вынуждена отреагировать ударами по натовским подразделениям на Украине", — пояснил аналитик. Четвертого апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от возможной советской угрозы был основан Североатлантический альянс. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия.Сегодня Североатлантический альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не планирует останавливаться. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20240319/yadernoe_vooruzhenie-1934129031.html
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россия, украина, москва, игорь коротченко, нато
Россия, Украина, Москва, Игорь Коротченко, НАТО
Аналитик спрогнозировал изменения в ядерной доктрине России

Аналитик Коротченко: рост мощи НАТО вынуждает Россию изменить ядерную доктрину

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМежконтинентальная баллистическая ракета "Ярс"
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Расширение блока НАТО и рост его возможностей вынуждает Россию в обозримом будущем пересмотреть свою военную доктрину в вопросах применения ядерного оружия — Москва может предусмотреть возможность ядерного удара по силам Альянса даже в случае агрессии с применением обычных вооруженных сил, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ровно 75 лет назад, 4 апреля 1949 года, была основана Организация Североатлантического договора (НАТО).
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«

"Своё 75-летие НАТО встречает, проводя самые масштабные со времён холодной войны учения с привлечением группировки численностью более 90 тысяч военнослужащих. В связи с тем, что альянс имеет существенное превосходство в численности и обычных вооружениях, а также ядерную компоненту, Россия, очевидно, в ближайшее время скорректирует положения ядерного раздела своей военной доктрины", — сказал Коротченко.

По мнению аналитика, сегодня Россия может противостоять агрессии НАТО только с опорой на стратегическое и тактическое ядерное вооружение.
"Прежде всего, должно быть зафиксировано положение, что Россия оставляет за собой право в случае агрессии НАТО — даже с использованием обычных вооруженных сил, произвести ответный ядерный удар по группировкам вторжения противника и военным объектам стран альянса, с территории которых такая агрессия осуществляется", — подчеркнул Коротченко.
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Аналитик отметил, что сегодня Североатлантический блок стремится выйти за пределы изначальной зоны своей ответственности, создав нормативно-правовую базу для вмешательства в других частях света. В частности, развиваются связи НАТО с такими странами, как Япония и Южная Корея, чтобы создать себе дополнительные возможности в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, вступление в НАТО Финляндии и Швеции резко негативно поменяли баланс сил на Северо-Западных рубежах России. В этой связи Москва вынуждена прибегать к адекватным мерам реагирования, включая принятие нового военно-административного деления страны, предусматривающее воссоздание Московского и Ленинградского военных округов.

Риски "горячей" войны

Говоря о рисках прямой военной конфронтации России и НАТО, Коротченко их охарактеризовал высокими. По его мнению, они могут достичь почти 100%, если группировки НАТО войдут на Украину.
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"Надо сказать, что инфраструктура для развертывания войск НАТО на Украине уже создана. Там уже есть система пунктов боевого управления. Военные специалисты альянса уже находятся на территории этой страны. Появление войск НАТО будет означать прямую военно-политическую конфронтацию блока с Россией, на которую Москва будет вынуждена отреагировать ударами по натовским подразделениям на Украине", — пояснил аналитик.
Четвертого апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от возможной советской угрозы был основан Североатлантический альянс. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия.
Сегодня Североатлантический альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не планирует останавливаться. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала СВО.
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