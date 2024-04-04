https://ria.ru/20240404/rogov-1937740878.html
Рогов призвал поддержать людей из прифронтовых сел Запорожской области
Рогов призвал поддержать людей из прифронтовых сел Запорожской области - РИА Новости, 04.04.2024
Рогов призвал поддержать людей из прифронтовых сел Запорожской области
Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов предложил выдать жилищные сертификаты людям,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T06:33
2024-04-04T06:33
2024-04-04T06:33
владимир рогов
запорожская область
херсонская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874511393_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a5d62e27ea4edf5c9d4131b6b3221a72.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов предложил выдать жилищные сертификаты людям, покинувшим прифронтовые села в Запорожской области, в том числе Работино и Вербовое. "Провел очередную рабочую встречу с жителями, эвакуированными из Работино, Вербовое, Новопрокоповки и других прифронтовых населённых пунктов, где сейчас идут ожесточенные боевые действия. Жилые дома местных жителей разрушены, возвращаться им некуда. Эти люди нуждаются в нашей поддержке, одной из форм которой могут стать жилищные сертификаты", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, подобная практика уже внедрена для жителей Херсонской области. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://realty.ria.ru/20240123/uchitelya-1922892135.html
https://ria.ru/20240206/zemlya-1925624712.html
запорожская область
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874511393_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_921aa7d0b3c6125817b7f3b45eb52af3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, запорожская область, херсонская область , россия
Владимир Рогов, Запорожская область, Херсонская область , Россия
Рогов призвал поддержать людей из прифронтовых сел Запорожской области
Рогов призвал дать жилищные сертификаты жителям запорожских сел близ фронта