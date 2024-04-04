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Рогов призвал поддержать людей из прифронтовых сел Запорожской области - РИА Новости, 04.04.2024
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06:33 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/rogov-1937740878.html
Рогов призвал поддержать людей из прифронтовых сел Запорожской области
Рогов призвал поддержать людей из прифронтовых сел Запорожской области - РИА Новости, 04.04.2024
Рогов призвал поддержать людей из прифронтовых сел Запорожской области
Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов предложил выдать жилищные сертификаты людям,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T06:33
2024-04-04T06:33
владимир рогов
запорожская область
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов предложил выдать жилищные сертификаты людям, покинувшим прифронтовые села в Запорожской области, в том числе Работино и Вербовое. "Провел очередную рабочую встречу с жителями, эвакуированными из Работино, Вербовое, Новопрокоповки и других прифронтовых населённых пунктов, где сейчас идут ожесточенные боевые действия. Жилые дома местных жителей разрушены, возвращаться им некуда. Эти люди нуждаются в нашей поддержке, одной из форм которой могут стать жилищные сертификаты", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, подобная практика уже внедрена для жителей Херсонской области. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://realty.ria.ru/20240123/uchitelya-1922892135.html
https://ria.ru/20240206/zemlya-1925624712.html
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владимир рогов, запорожская область, херсонская область , россия
Владимир Рогов, Запорожская область, Херсонская область , Россия
Рогов призвал поддержать людей из прифронтовых сел Запорожской области

Рогов призвал дать жилищные сертификаты жителям запорожских сел близ фронта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота Следственного комитета в Запорожской области
Работа Следственного комитета в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа Следственного комитета в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов предложил выдать жилищные сертификаты людям, покинувшим прифронтовые села в Запорожской области, в том числе Работино и Вербовое.
"Провел очередную рабочую встречу с жителями, эвакуированными из Работино, Вербовое, Новопрокоповки и других прифронтовых населённых пунктов, где сейчас идут ожесточенные боевые действия. Жилые дома местных жителей разрушены, возвращаться им некуда. Эти люди нуждаются в нашей поддержке, одной из форм которой могут стать жилищные сертификаты", - сказал Рогов РИА Новости.
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По его словам, подобная практика уже внедрена для жителей Херсонской области.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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