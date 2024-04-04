https://ria.ru/20240404/rezultaty-1937898565.html
Путин похвалил регионы с хорошими результатами цитатой из фильма
Путин похвалил регионы с хорошими результатами цитатой из фильма - РИА Новости, 04.04.2024
Путин похвалил регионы с хорошими результатами цитатой из фильма
Владимир Путин на совещании с членами правительства похвалил цитатой из комедии "Кавказская пленница" те регионы, которые добились значимых результатов. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:16
2024-04-04T19:16
2024-04-04T20:52
владимир путин
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937912894_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ca62e5accd0334df42d0cb18b36959b.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами правительства похвалил цитатой из комедии "Кавказская пленница" те регионы, которые добились значимых результатов."Те, кто показал хорошие результаты, в этих регионах понятно, что они — уж извините за киношные выражения — не путают собственную шерсть с государственной, а работают достаточно эффективно", — сказал он в конце встречи.Президент также попросил членов правительства обдумать возможности дополнительной помощи тем регионам с низкой бюджетной обеспеченностью, которые добились неплохих результатов в реализации программ развития."Как-то жалко выбивать у них инструменты поддержки, если они добиваются результатов", — подчеркнул глава государства.Путин в четверг по видеосвязи провел совещание с членами правительства, основной темой стали итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 2025-2030 годы. Сегодня десять регионов с низкой бюджетной обеспеченностью реализуют такие программы.
https://ria.ru/20240403/regiony-1937670819.html
https://realty.ria.ru/20240403/putin-1937684886.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937912894_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d5d9d75556bb3f56c69ced06b24efaf3.jpg
Путин похвалил работу некоторых регионов: не путают собственную шерсть с государственной
Путин похвалил регионы с хорошими результатами цитатой из "Кавказской пленницы"
2024-04-04T19:16
true
PT2M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин похвалил регионы с хорошими результатами цитатой из фильма
Путин похвалил регионы с хорошими результатами цитатой из "Кавказской пленницы"