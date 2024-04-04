https://ria.ru/20240404/rezultaty-1937898565.html

Путин похвалил регионы с хорошими результатами цитатой из фильма

Путин похвалил регионы с хорошими результатами цитатой из фильма - РИА Новости, 04.04.2024

Путин похвалил регионы с хорошими результатами цитатой из фильма

Владимир Путин на совещании с членами правительства похвалил цитатой из комедии "Кавказская пленница" те регионы, которые добились значимых результатов. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:16

2024-04-04T19:16

2024-04-04T20:52

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами правительства похвалил цитатой из комедии "Кавказская пленница" те регионы, которые добились значимых результатов."Те, кто показал хорошие результаты, в этих регионах понятно, что они — уж извините за киношные выражения — не путают собственную шерсть с государственной, а работают достаточно эффективно", — сказал он в конце встречи.Президент также попросил членов правительства обдумать возможности дополнительной помощи тем регионам с низкой бюджетной обеспеченностью, которые добились неплохих результатов в реализации программ развития."Как-то жалко выбивать у них инструменты поддержки, если они добиваются результатов", — подчеркнул глава государства.Путин в четверг по видеосвязи провел совещание с членами правительства, основной темой стали итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 2025-2030 годы. Сегодня десять регионов с низкой бюджетной обеспеченностью реализуют такие программы.

https://ria.ru/20240403/regiony-1937670819.html

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Путин похвалил работу некоторых регионов: не путают собственную шерсть с государственной Путин похвалил регионы с хорошими результатами цитатой из "Кавказской пленницы" 2024-04-04T19:16 true PT2M00S

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владимир путин, россия, экономика