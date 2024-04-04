https://ria.ru/20240404/rezolyutsiya-1937921588.html

США внесут в Совбез резолюцию по ядерному оружию в космосе

США внесут в Совбез резолюцию по ядерному оружию в космосе - РИА Новости, 04.04.2024

США внесут в Совбез резолюцию по ядерному оружию в космосе

США в начале следующей недели вынесут на голосование в Совбез резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие в космосе и ждут поддержки документа со стороны... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T22:09

2024-04-04T22:09

2024-04-04T22:16

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США в начале следующей недели вынесут на голосование в Совбез резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие в космосе и ждут поддержки документа со стороны России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "В прошлом месяце посол Томас-Гринфилд (постпред США при ООН - ред.) объявила, что США и Япония вынесут резолюцию в Совет Безопасности, призывающую все страны не размещать ядерное оружие в космосе или не разрабатывать ядерное оружие, предназначенное специально для размещения на орбите Земли. Мы вынесем эту резолюцию на голосование в Нью-Йорке в начале следующей недели", - сообщил он журналистам на брифинге.Как подчеркнул Кирби, Белый дом рассчитывает на поддержку документа со стороны России."Мы слышали, что президент (РФ Владимир - ред.) Путин заявлял об отсутствии у России намерений по размещению ядерных вооружений в космосе, так что мы с нетерпением ждем, что Россия проголосует за эту резолюцию", - добавил он.

https://ria.ru/20240403/pentagon-1937466057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, в мире, япония, джон кирби, оон