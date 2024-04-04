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США внесут в Совбез резолюцию по ядерному оружию в космосе - РИА Новости, 04.04.2024
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22:09 04.04.2024 (обновлено: 22:16 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/rezolyutsiya-1937921588.html
США внесут в Совбез резолюцию по ядерному оружию в космосе
США внесут в Совбез резолюцию по ядерному оружию в космосе - РИА Новости, 04.04.2024
США внесут в Совбез резолюцию по ядерному оружию в космосе
США в начале следующей недели вынесут на голосование в Совбез резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие в космосе и ждут поддержки документа со стороны... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T22:09
2024-04-04T22:16
сша
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США в начале следующей недели вынесут на голосование в Совбез резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие в космосе и ждут поддержки документа со стороны России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "В прошлом месяце посол Томас-Гринфилд (постпред США при ООН - ред.) объявила, что США и Япония вынесут резолюцию в Совет Безопасности, призывающую все страны не размещать ядерное оружие в космосе или не разрабатывать ядерное оружие, предназначенное специально для размещения на орбите Земли. Мы вынесем эту резолюцию на голосование в Нью-Йорке в начале следующей недели", - сообщил он журналистам на брифинге.Как подчеркнул Кирби, Белый дом рассчитывает на поддержку документа со стороны России."Мы слышали, что президент (РФ Владимир - ред.) Путин заявлял об отсутствии у России намерений по размещению ядерных вооружений в космосе, так что мы с нетерпением ждем, что Россия проголосует за эту резолюцию", - добавил он.
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сша, россия, в мире, япония, джон кирби, оон
США, Россия, В мире, Япония, Джон Кирби, ООН
США внесут в Совбез резолюцию по ядерному оружию в космосе

США на следующей неделе внесут в Совбез резолюцию по ядерному оружию в космосе

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США в начале следующей недели вынесут на голосование в Совбез резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие в космосе и ждут поддержки документа со стороны России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«
"В прошлом месяце посол Томас-Гринфилд (постпред США при ООН - ред.) объявила, что США и Япония вынесут резолюцию в Совет Безопасности, призывающую все страны не размещать ядерное оружие в космосе или не разрабатывать ядерное оружие, предназначенное специально для размещения на орбите Земли. Мы вынесем эту резолюцию на голосование в Нью-Йорке в начале следующей недели", - сообщил он журналистам на брифинге.
Как подчеркнул Кирби, Белый дом рассчитывает на поддержку документа со стороны России.
"Мы слышали, что президент (РФ Владимир - ред.) Путин заявлял об отсутствии у России намерений по размещению ядерных вооружений в космосе, так что мы с нетерпением ждем, что Россия проголосует за эту резолюцию", - добавил он.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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3 апреля, 01:15
 
СШАРоссияВ миреЯпонияДжон КирбиООН
 
 
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