https://ria.ru/20240404/razrabotka-1937858721.html

Разработка Университета Иннополис оптимизирует каталог товаров Минпромторга

Разработка Университета Иннополис оптимизирует каталог товаров Минпромторга - РИА Новости, 04.04.2024

Разработка Университета Иннополис оптимизирует каталог товаров Минпромторга

Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Университета Иннополис разработал ИИ-сервис, который планируется использовать для оптимизации... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:47

2024-04-04T16:47

2024-04-04T16:47

республика татарстан

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

иннополис (татарстан)

технологии

ии

искусственный интеллект (ии)

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КАЗАНЬ, 4 апр – РИА Новости. Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Университета Иннополис разработал ИИ-сервис, который планируется использовать для оптимизации каталога промышленных товаров Минпромторга России, сообщает университет. "Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта Университета Иннополис начал тестовое внедрение сервиса поиска аналогов промышленной продукции в каталоге министерства промышленности и торговли РФ. Новая система значительно упростит и ускорит процесс поиска необходимой продукции, способствуя эффективной интеграции и использованию данных каталога", - говорится в сообщении. В университете отметили, что каталог Минпромторга РФ содержит информацию о широком спектре промышленных товаров и является критически важным ресурсом для 150 смежных сервисов, его ежедневно используют тысячи человек. Однако до сих пор из-за ручного ввода данных каталог часто содержал ошибки и неактуальную информацию, что затрудняло использование этих данных. По словам директора исследовательского центра в сфере ИИ Рамиля Кулеева, одной из основных задач при создании ИИ-сервиса было приведение описания 1,5 миллиона объектов к единому виду. К примеру, один и тот же товар разных производителей мог содержать только название или описание, а его характеристики не были стандартными. "Разбить такое количество описаний на 20 тысяч кластеров - не самая тривиальная задача, решить которую человек может только в большой команде специалистов из разных отраслей и за длительный период. Искусственный интеллект за счёт того, что нейросети могут обрабатывать сразу множество данных из разных источников, способен сделать эту работу намного быстрее, в нашем случае это заняло несколько часов. При этом с появлением новых товаров в каталоге эти шаблоны будут обновляться в автоматическом режиме", - пояснил Кулеев. Разработанный сервис автоматически ищет и исправляет ошибки. Он успешно выявил и скорректировал уже более 750 тысяч допущенных ранее ошибок в данных, повысив тем самым надёжность информации в каталоге. Ещё одна его функция - верификация соответствия классификаторам. Было обнаружено свыше 30 тысяч несоответствий данных каталога нормам государственных закупок, их исправление обеспечивает соблюдение всех требующихся стандартов. Разработанный ИИ-сервис позволяет создавать и обновлять шаблоны описаний. Путём поиска и объединения похожих товаров в единые кластеры сервис способствовал созданию 25 тысяч шаблонов описаний, что уменьшило количество ошибок и удвоило скорость ввода данных. Также благодаря сервису улучшен поиск по запросу на естественном языке. С применением модуля предобработки запросов и оптимизации баз данных достигнуто удвоение релевантности результатов поиска при одновременном утроении количества найденных товаров и ускорении скорости поиска на 45%.

https://ria.ru/20231130/innopolis-1912945386.html

https://ria.ru/20240220/rezhim-1928497965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, иннополис (татарстан), технологии, ии, искусственный интеллект (ии)