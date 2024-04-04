Рейтинг@Mail.ru
США готовы разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:31 04.04.2024 (обновлено: 05:38 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/rakety-1937738463.html
США готовы разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности
США готовы разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности - РИА Новости, 04.04.2024
США готовы разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности
Командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн в интервью газете "Иомиури" в Токио заявил о намерении США разместить ракеты средней... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T05:31
2024-04-04T05:38
в мире
сша
китай
токио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750395683_0:0:2529:1422_1920x0_80_0_0_a104e8733538acbc8b1da2e9b579d64e.jpg
ТОКИО, 4 апр - РИА Новости. Командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн в интервью газете "Иомиури" в Токио заявил о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время. Говоря о ракетах, он заявил, что "есть планы в ближайшее время в сотрудничестве с союзниками и партнерами внедрить их в этом регионе". По его словам, в отношении модернизирующихся ракет Китая "найти способ противодействия является крайне важной ролью американских сухопутных войск". Он не стал называть эти ракеты, но газета предполагает, что это должно быть "Томагавки", американские ракетные комплексы Typhon, использующие зенитные ракеты SM6. Издание считает, что это вызвано необходимостью сдерживания Китая. Флинн добавил, что считает опасной "орбиту, по которой движется Китай".В прошлом году Флинн уже заявлял о планах США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе для возможного сдерживания Китая в отношении Тайваня.
https://ria.ru/20240327/ssha-1936135818.html
https://ria.ru/20231203/rakety-1913414354.html
сша
китай
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750394736_0:0:1775:1331_1920x0_80_0_0_bc0a9abcb25a8c004486a09e24f2c9d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, токио
В мире, США, Китай, Токио
США готовы разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности

США планируют разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности

CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /
Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 апр - РИА Новости. Командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн в интервью газете "Иомиури" в Токио заявил о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.
Говоря о ракетах, он заявил, что "есть планы в ближайшее время в сотрудничестве с союзниками и партнерами внедрить их в этом регионе". По его словам, в отношении модернизирующихся ракет Китая "найти способ противодействия является крайне важной ролью американских сухопутных войск".
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Си Цзиньпин призвал США не мешать Китаю развиваться
27 марта, 12:39
Он не стал называть эти ракеты, но газета предполагает, что это должно быть "Томагавки", американские ракетные комплексы Typhon, использующие зенитные ракеты SM6.
Издание считает, что это вызвано необходимостью сдерживания Китая.
Флинн добавил, что считает опасной "орбиту, по которой движется Китай".

В прошлом году Флинн уже заявлял о планах США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе для возможного сдерживания Китая в отношении Тайваня.
Управляемая ракета Standard Missile-3 во время испытаний Агентства противоракетной обороны и ВМС США в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
США планируют разместить наземные ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе
3 декабря 2023, 07:12
 
В миреСШАКитайТокио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала