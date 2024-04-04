https://ria.ru/20240404/rakety-1937738463.html
США готовы разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности
США готовы разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности - РИА Новости, 04.04.2024
США готовы разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности
Командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн в интервью газете "Иомиури" в Токио заявил о намерении США разместить ракеты средней... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T05:31
2024-04-04T05:31
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ТОКИО, 4 апр - РИА Новости. Командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн в интервью газете "Иомиури" в Токио заявил о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время. Говоря о ракетах, он заявил, что "есть планы в ближайшее время в сотрудничестве с союзниками и партнерами внедрить их в этом регионе". По его словам, в отношении модернизирующихся ракет Китая "найти способ противодействия является крайне важной ролью американских сухопутных войск". Он не стал называть эти ракеты, но газета предполагает, что это должно быть "Томагавки", американские ракетные комплексы Typhon, использующие зенитные ракеты SM6. Издание считает, что это вызвано необходимостью сдерживания Китая. Флинн добавил, что считает опасной "орбиту, по которой движется Китай".В прошлом году Флинн уже заявлял о планах США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе для возможного сдерживания Китая в отношении Тайваня.
https://ria.ru/20240327/ssha-1936135818.html
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в мире, сша, китай, токио
В мире, США, Китай, Токио
США готовы разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности
США планируют разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности
ТОКИО, 4 апр - РИА Новости.
Командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн в интервью газете "Иомиури
" в Токио заявил о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.
Говоря о ракетах, он заявил, что "есть планы в ближайшее время в сотрудничестве с союзниками и партнерами внедрить их в этом регионе". По его словам, в отношении модернизирующихся ракет Китая "найти способ противодействия является крайне важной ролью американских сухопутных войск".
Он не стал называть эти ракеты, но газета предполагает, что это должно быть "Томагавки", американские ракетные комплексы Typhon, использующие зенитные ракеты SM6.
Издание считает, что это вызвано необходимостью сдерживания Китая.
Флинн добавил, что считает опасной "орбиту, по которой движется Китай".
В прошлом году Флинн уже заявлял о планах США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе для возможного сдерживания Китая в отношении Тайваня.