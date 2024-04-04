https://ria.ru/20240404/raketa-1937803914.html

"Разрушительно". На Западе раскрыли, что Россия применила против ВСУ

"Разрушительно". На Западе раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 04.04.2024

"Разрушительно". На Западе раскрыли, что Россия применила против ВСУ

Гиперзвуковая ракета "Циркон" показала разрушительную эффективность в зоне специальной военной операции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:21

2024-04-04T13:21

2024-04-04T13:21

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Гиперзвуковая ракета "Циркон" показала разрушительную эффективность в зоне специальной военной операции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Мы наблюдаем, как русские начинают внедрять все больше новых видов ракет, и это сама по себе важная новость, поскольку теперь в различных российских авиаударах против Украины используют гиперзвуковую ракету "Циркон". Это оружие, против которого ни у кого в мире нет систем противодействия, и оно продемонстрировало разрушительную эффективность", — указал он.Меркурис также подчеркнул, что в этом году российские военные в ходе своей кампании по уничтожению украинской инфраструктуры нанесли киевскому режиму гигантский ущерб.В конце марта Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".Ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Ракета имеет дальность в 1000 километров и может развивать скорость в девять Махов.

https://ria.ru/20240404/poterya-1937777550.html

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