https://ria.ru/20240404/raketa-1937803914.html
"Разрушительно". На Западе раскрыли, что Россия применила против ВСУ
"Разрушительно". На Западе раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 04.04.2024
"Разрушительно". На Западе раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Гиперзвуковая ракета "Циркон" показала разрушительную эффективность в зоне специальной военной операции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:21
2024-04-04T13:21
2024-04-04T13:21
россия
украина
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
политика
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933157201_0:343:3010:2036_1920x0_80_0_0_d64b272fa6eb6a1d4759175fdb49f30c.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Гиперзвуковая ракета "Циркон" показала разрушительную эффективность в зоне специальной военной операции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Мы наблюдаем, как русские начинают внедрять все больше новых видов ракет, и это сама по себе важная новость, поскольку теперь в различных российских авиаударах против Украины используют гиперзвуковую ракету "Циркон". Это оружие, против которого ни у кого в мире нет систем противодействия, и оно продемонстрировало разрушительную эффективность", — указал он.Меркурис также подчеркнул, что в этом году российские военные в ходе своей кампании по уничтожению украинской инфраструктуры нанесли киевскому режиму гигантский ущерб.В конце марта Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".Ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Ракета имеет дальность в 1000 километров и может развивать скорость в девять Махов.
https://ria.ru/20240404/poterya-1937777550.html
https://ria.ru/20240404/ugroza-1937769319.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933157201_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_94b2e9797d6c687ac7b54564c2197f9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, политика, киев
Россия, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Политика, Киев
"Разрушительно". На Западе раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Меркурис: ракета "Циркон" показала разрушительную эффективность на Украине