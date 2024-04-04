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"Разрушительно". На Западе раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 04.04.2024
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13:21 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/raketa-1937803914.html
"Разрушительно". На Западе раскрыли, что Россия применила против ВСУ
"Разрушительно". На Западе раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 04.04.2024
"Разрушительно". На Западе раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Гиперзвуковая ракета "Циркон" показала разрушительную эффективность в зоне специальной военной операции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:21
2024-04-04T13:21
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Гиперзвуковая ракета "Циркон" показала разрушительную эффективность в зоне специальной военной операции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Мы наблюдаем, как русские начинают внедрять все больше новых видов ракет, и это сама по себе важная новость, поскольку теперь в различных российских авиаударах против Украины используют гиперзвуковую ракету "Циркон". Это оружие, против которого ни у кого в мире нет систем противодействия, и оно продемонстрировало разрушительную эффективность", — указал он.Меркурис также подчеркнул, что в этом году российские военные в ходе своей кампании по уничтожению украинской инфраструктуры нанесли киевскому режиму гигантский ущерб.В конце марта Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".Ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Ракета имеет дальность в 1000 километров и может развивать скорость в девять Махов.
https://ria.ru/20240404/poterya-1937777550.html
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россия, украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, политика, киев
Россия, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Политика, Киев
"Разрушительно". На Западе раскрыли, что Россия применила против ВСУ

Меркурис: ракета "Циркон" показала разрушительную эффективность на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Гиперзвуковая ракета "Циркон" показала разрушительную эффективность в зоне специальной военной операции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
«
"Мы наблюдаем, как русские начинают внедрять все больше новых видов ракет, и это сама по себе важная новость, поскольку теперь в различных российских авиаударах против Украины используют гиперзвуковую ракету "Циркон". Это оружие, против которого ни у кого в мире нет систем противодействия, и оно продемонстрировало разрушительную эффективность", — указал он.
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Меркурис также подчеркнул, что в этом году российские военные в ходе своей кампании по уничтожению украинской инфраструктуры нанесли киевскому режиму гигантский ущерб.
В конце марта Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
Ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Ракета имеет дальность в 1000 километров и может развивать скорость в девять Махов.
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