https://ria.ru/20240404/putin-1937864969.html

Путин поручил задействовать молодежные центры в программе "Время героев"

Путин поручил задействовать молодежные центры в программе "Время героев" - РИА Новости, 04.04.2024

Путин поручил задействовать молодежные центры в программе "Время героев"

Президент России Владимир Путин поручил задействовать возможности всех круглогодичных молодёжных центров в кадровой программе "Время героев". РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T17:10

2024-04-04T17:10

2024-04-04T17:50

общество

россия

архангельское

ленинградская область

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил задействовать возможности всех круглогодичных молодёжных центров в кадровой программе "Время героев".Всего в России в этом году должны открыться 12 круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодежной политики, каждый со своей специализацией - от науки и экологии до спорта и проблем сельской молодежи. Всероссийский конкурс по созданию таких центров в регионах проходил с 20 марта по 30 августа 2023 года. Победителями стали Архангельская, Сахалинская, Липецкая, Калининградская, Нижегородская, Ростовская, Ленинградская области, Хабаровский, Красноярский, Камчатский края, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

https://ria.ru/20240401/svo-1937115715.html

россия

архангельское

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, архангельское, ленинградская область, владимир путин