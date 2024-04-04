https://ria.ru/20240404/putin-1937864969.html
Путин поручил задействовать молодежные центры в программе "Время героев"
Путин поручил задействовать молодежные центры в программе "Время героев" - РИА Новости, 04.04.2024
Путин поручил задействовать молодежные центры в программе "Время героев"
Президент России Владимир Путин поручил задействовать возможности всех круглогодичных молодёжных центров в кадровой программе "Время героев". РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:10
2024-04-04T17:10
2024-04-04T17:50
общество
россия
архангельское
ленинградская область
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил задействовать возможности всех круглогодичных молодёжных центров в кадровой программе "Время героев".Всего в России в этом году должны открыться 12 круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодежной политики, каждый со своей специализацией - от науки и экологии до спорта и проблем сельской молодежи. Всероссийский конкурс по созданию таких центров в регионах проходил с 20 марта по 30 августа 2023 года. Победителями стали Архангельская, Сахалинская, Липецкая, Калининградская, Нижегородская, Ростовская, Ленинградская области, Хабаровский, Красноярский, Камчатский края, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
https://ria.ru/20240401/svo-1937115715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, архангельское, ленинградская область, владимир путин
Общество, Россия, Архангельское, Ленинградская область, Владимир Путин
Путин поручил задействовать молодежные центры в программе "Время героев"
Путин поручил использовать молодежные центры в кадровой программе "Время героев"