https://ria.ru/20240404/putin-1937825878.html
Путин рассказал о значении социальной ответственности власти
Путин рассказал о значении социальной ответственности власти - РИА Новости, 04.04.2024
Путин рассказал о значении социальной ответственности власти
Социальная ответственность власти, бизнеса и профсоюзов приобретает чрезвычайно важное значение в современной ситуации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:48
2024-04-04T14:48
2024-04-04T14:48
россия
владимир путин
политика
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Социальная ответственность власти, бизнеса и профсоюзов приобретает чрезвычайно важное значение в современной ситуации, заявил президент России Владимир Путин. "Вот эта социальная ответственность она всегда важна. Всегда. Но в современных условиях она приобретает чрезвычайно важное значение", - сказал он на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Путин отметил, что до сих пор получалось очень ответственно относиться к функциям, которые возложены законом и самим смыслом существования административных властей всех уровней, предпринимателей и профсоюзов. "И я очень рассчитываю на то, что получится и в ближайшем будущем, в более отдаленной исторической перспективе", - сказал он.
https://ria.ru/20240404/putin-1937823398.html
https://ria.ru/20240404/putin-1937817957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, общество
Россия, Владимир Путин, Политика, Общество
Путин рассказал о значении социальной ответственности власти
Путин: социальная ответственность власти приобретает чрезвычайно важное значение
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Социальная ответственность власти, бизнеса и профсоюзов приобретает чрезвычайно важное значение в современной ситуации, заявил президент России Владимир Путин.
"Вот эта социальная ответственность она всегда важна. Всегда. Но в современных условиях она приобретает чрезвычайно важное значение", - сказал он на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Путин отметил, что до сих пор получалось очень ответственно относиться к функциям, которые возложены законом и самим смыслом существования административных властей всех уровней, предпринимателей и профсоюзов.
"И я очень рассчитываю на то, что получится и в ближайшем будущем, в более отдаленной исторической перспективе", - сказал он.