https://ria.ru/20240404/putin-1937825878.html

Путин рассказал о значении социальной ответственности власти

Путин рассказал о значении социальной ответственности власти - РИА Новости, 04.04.2024

Путин рассказал о значении социальной ответственности власти

Социальная ответственность власти, бизнеса и профсоюзов приобретает чрезвычайно важное значение в современной ситуации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:48

2024-04-04T14:48

2024-04-04T14:48

россия

владимир путин

политика

общество

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Социальная ответственность власти, бизнеса и профсоюзов приобретает чрезвычайно важное значение в современной ситуации, заявил президент России Владимир Путин. "Вот эта социальная ответственность она всегда важна. Всегда. Но в современных условиях она приобретает чрезвычайно важное значение", - сказал он на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Путин отметил, что до сих пор получалось очень ответственно относиться к функциям, которые возложены законом и самим смыслом существования административных властей всех уровней, предпринимателей и профсоюзов. "И я очень рассчитываю на то, что получится и в ближайшем будущем, в более отдаленной исторической перспективе", - сказал он.

https://ria.ru/20240404/putin-1937823398.html

https://ria.ru/20240404/putin-1937817957.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, политика, общество