https://ria.ru/20240404/putin-1937823398.html
Путин назвал единство российского общества важнейшим условием успеха России
Путин назвал единство российского общества важнейшим условием успеха России - РИА Новости, 04.04.2024
Путин назвал единство российского общества важнейшим условием успеха России
Президент РФ Владимир Путин назвал единство российского многонационального общества важнейшим условием успеха России. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:37
2024-04-04T14:37
2024-04-04T14:46
россия
владимир путин
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал единство российского многонационального общества важнейшим условием успеха России. "Важнейшим условием нашего общего успеха... является единство многонационального общества. Это главное, базовое условие нашего успеха", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
https://ria.ru/20240404/fnpr-1937789827.html
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Путин: "Условием нашего общего успеха является единство многонационального общества"
"Условием нашего общего успеха является единство многонационального общества". Путин рассказал, какие цели преследовали заказчики теракта в "Крокусе" и почему исламские фундаменталисты не могут атаковать Россию.
2024-04-04T14:37
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россия, владимир путин, федерация независимых профсоюзов россии
Россия, Владимир Путин, Федерация независимых профсоюзов России
Путин назвал единство российского общества важнейшим условием успеха России
Путин: единство многонационального общества — это важное условие успеха России