https://ria.ru/20240404/putin-1937823398.html

Путин назвал единство российского общества важнейшим условием успеха России

Путин назвал единство российского общества важнейшим условием успеха России - РИА Новости, 04.04.2024

Путин назвал единство российского общества важнейшим условием успеха России

Президент РФ Владимир Путин назвал единство российского многонационального общества важнейшим условием успеха России. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:37

2024-04-04T14:37

2024-04-04T14:46

россия

владимир путин

федерация независимых профсоюзов россии

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал единство российского многонационального общества важнейшим условием успеха России. "Важнейшим условием нашего общего успеха... является единство многонационального общества. Это главное, базовое условие нашего успеха", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

https://ria.ru/20240404/fnpr-1937789827.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Путин: "Условием нашего общего успеха является единство многонационального общества" "Условием нашего общего успеха является единство многонационального общества". Путин рассказал, какие цели преследовали заказчики теракта в "Крокусе" и почему исламские фундаменталисты не могут атаковать Россию. 2024-04-04T14:37 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, федерация независимых профсоюзов россии