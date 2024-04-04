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Путин назвал единство российского общества важнейшим условием успеха России - РИА Новости, 04.04.2024
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14:37 04.04.2024 (обновлено: 14:46 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/putin-1937823398.html
Путин назвал единство российского общества важнейшим условием успеха России
Путин назвал единство российского общества важнейшим условием успеха России - РИА Новости, 04.04.2024
Путин назвал единство российского общества важнейшим условием успеха России
Президент РФ Владимир Путин назвал единство российского многонационального общества важнейшим условием успеха России. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:37
2024-04-04T14:46
россия
владимир путин
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал единство российского многонационального общества важнейшим условием успеха России. &quot;Важнейшим условием нашего общего успеха... является единство многонационального общества. Это главное, базовое условие нашего успеха&quot;, - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
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353
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Путин: "Условием нашего общего успеха является единство многонационального общества"
"Условием нашего общего успеха является единство многонационального общества". Путин рассказал, какие цели преследовали заказчики теракта в "Крокусе" и почему исламские фундаменталисты не могут атаковать Россию.
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россия, владимир путин, федерация независимых профсоюзов россии
Россия, Владимир Путин, Федерация независимых профсоюзов России
Путин назвал единство российского общества важнейшим условием успеха России

Путин: единство многонационального общества — это важное условие успеха России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал единство российского многонационального общества важнейшим условием успеха России.
«

"Важнейшим условием нашего общего успеха... является единство многонационального общества. Это главное, базовое условие нашего успеха", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Путин выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Вчера, 12:18
 
РоссияВладимир ПутинФедерация независимых профсоюзов России
 
 
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