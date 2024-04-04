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Россия вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 04.04.2024 (обновлено: 14:33 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/putin-1937820142.html
Россия вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил Путин
Россия вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
Россия вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил Путин
Россию поставили в такие условия, когда она вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил президент России Владимир Путин на съезде Федерации... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:27
2024-04-04T14:33
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россию поставили в такие условия, когда она вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил президент России Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России."Всем понятно, в каких условиях мы живем. Страна вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, своих людей, свое будущее, свой суверенитет. Здесь нет ни одного лишнего слова", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240404/rossiya-1937821528.html
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россия, владимир путин, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Политика
Россия вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил Путин

Путин: Россию вынудили защищать свои интересы вооруженным путем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россию поставили в такие условия, когда она вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил президент России Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
"Всем понятно, в каких условиях мы живем. Страна вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, своих людей, свое будущее, свой суверенитет. Здесь нет ни одного лишнего слова", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Россия — не объект терроризма для исламских фундаменталистов, заявил Путин
Вчера, 14:32
 
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