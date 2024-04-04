https://ria.ru/20240404/putin-1937820142.html

Россия вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил Путин

Россия вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024

Россия вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил Путин

Россию поставили в такие условия, когда она вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил президент России Владимир Путин на съезде Федерации... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:27

2024-04-04T14:27

2024-04-04T14:33

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россию поставили в такие условия, когда она вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил президент России Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России."Всем понятно, в каких условиях мы живем. Страна вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, своих людей, свое будущее, свой суверенитет. Здесь нет ни одного лишнего слова", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240404/rossiya-1937821528.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, политика