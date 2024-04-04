https://ria.ru/20240404/putin-1937820142.html
Россия вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил Путин
Россия вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
Россия вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил Путин
Россию поставили в такие условия, когда она вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил президент России Владимир Путин на съезде Федерации... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:27
2024-04-04T14:27
2024-04-04T14:33
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россию поставили в такие условия, когда она вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил президент России Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России."Всем понятно, в каких условиях мы живем. Страна вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, своих людей, свое будущее, свой суверенитет. Здесь нет ни одного лишнего слова", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240404/rossiya-1937821528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Политика
Россия вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил Путин
Путин: Россию вынудили защищать свои интересы вооруженным путем