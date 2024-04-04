https://ria.ru/20240404/putin-1937819741.html

Путин рассказал, во что надо конвертировать рост экономического потенциала

Путин рассказал, во что надо конвертировать рост экономического потенциала - РИА Новости, 04.04.2024

Путин рассказал, во что надо конвертировать рост экономического потенциала

Расширение технологического и индустриального потенциала России должно конвертироваться в рост зарплат россиян, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:25

2024-04-04T14:25

2024-04-04T17:06

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Расширение технологического и индустриального потенциала России должно конвертироваться в рост зарплат россиян, заявил президент России Владимир Путин. "Расширение технологического и индустриального потенциала России, укрепление отечественной экономики должны прямо конвертироваться в повышение благосостояния наших граждан, в рост заработных плат", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.Он отметил, что доля оплаты труда в ВВП России увеличивается: в 2022 году она составляла 38,5%, а в прошлом году - 40,7%. Это, по его словам, отражается не только на благосостоянии людей, но и на покупательной способности, а значит - на целых отраслях производства и экономике в целом."В ближайшие шесть лет доля оплаты труда в валовом внутреннем продукте страны должна уверенно расти", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240304/vystavka-1930927953.html

https://ria.ru/20240404/trud-1937818385.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, экономика