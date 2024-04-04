https://ria.ru/20240404/putin-1937819741.html
Путин рассказал, во что надо конвертировать рост экономического потенциала
Путин рассказал, во что надо конвертировать рост экономического потенциала - РИА Новости, 04.04.2024
Путин рассказал, во что надо конвертировать рост экономического потенциала
Расширение технологического и индустриального потенциала России должно конвертироваться в рост зарплат россиян, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:25
2024-04-04T14:25
2024-04-04T17:06
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Расширение технологического и индустриального потенциала России должно конвертироваться в рост зарплат россиян, заявил президент России Владимир Путин. "Расширение технологического и индустриального потенциала России, укрепление отечественной экономики должны прямо конвертироваться в повышение благосостояния наших граждан, в рост заработных плат", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.Он отметил, что доля оплаты труда в ВВП России увеличивается: в 2022 году она составляла 38,5%, а в прошлом году - 40,7%. Это, по его словам, отражается не только на благосостоянии людей, но и на покупательной способности, а значит - на целых отраслях производства и экономике в целом."В ближайшие шесть лет доля оплаты труда в валовом внутреннем продукте страны должна уверенно расти", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240304/vystavka-1930927953.html
https://ria.ru/20240404/trud-1937818385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин рассказал, во что надо конвертировать рост экономического потенциала
Путин: расширение экономического потенциала надо конвертировать в рост зарплат
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Расширение технологического и индустриального потенциала России должно конвертироваться в рост зарплат россиян, заявил президент России Владимир Путин.
"Расширение технологического и индустриального потенциала России, укрепление отечественной экономики должны прямо конвертироваться в повышение благосостояния наших граждан, в рост заработных плат", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Он отметил, что доля оплаты труда в ВВП России увеличивается: в 2022 году она составляла 38,5%, а в прошлом году - 40,7%. Это, по его словам, отражается не только на благосостоянии людей, но и на покупательной способности, а значит - на целых отраслях производства и экономике в целом.
"В ближайшие шесть лет доля оплаты труда в валовом внутреннем продукте страны должна уверенно расти", - подчеркнул президент.