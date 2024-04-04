https://ria.ru/20240404/putin-1937816005.html

Все программы должны работать на повышение качества жизни, заявил Путин

Все программы должны работать на повышение качества жизни, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024

Все программы должны работать на повышение качества жизни, заявил Путин

Все программы и планы развития в России должны работать не только на экономический рост, но и на повышение качества жизни российских семей, заявил президент... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:08

2024-04-04T14:08

2024-04-04T14:15

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Все программы и планы развития в России должны работать не только на экономический рост, но и на повышение качества жизни российских семей, заявил президент России Владимир Путин."Все наши законодательные новации, планы, программы, финансовые вложения должны работать и на экономический рост, и на повышение качества жизни, благополучия российских семей. В этом наша с вами общая конечная цель", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

https://ria.ru/20240404/putin-1937814441.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин