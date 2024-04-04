https://ria.ru/20240404/putin-1937816005.html
Все программы должны работать на повышение качества жизни, заявил Путин
Все программы должны работать на повышение качества жизни, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
Все программы должны работать на повышение качества жизни, заявил Путин
Все программы и планы развития в России должны работать не только на экономический рост, но и на повышение качества жизни российских семей, заявил президент... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:08
2024-04-04T14:08
2024-04-04T14:15
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Все программы и планы развития в России должны работать не только на экономический рост, но и на повышение качества жизни российских семей, заявил президент России Владимир Путин."Все наши законодательные новации, планы, программы, финансовые вложения должны работать и на экономический рост, и на повышение качества жизни, благополучия российских семей. В этом наша с вами общая конечная цель", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
https://ria.ru/20240404/putin-1937814441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Все программы должны работать на повышение качества жизни, заявил Путин
Путин: все программы должны работать на повышение качества жизни семей