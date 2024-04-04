https://ria.ru/20240404/putin-1937814441.html

Путин призвал добиться роста доходов квалифицированных кадров

Путин призвал добиться роста доходов квалифицированных кадров - РИА Новости, 04.04.2024

Путин призвал добиться роста доходов квалифицированных кадров

Важно добиться роста доходов квалифицированных специалистов, устранив разрыв оплаты труда в разных регионах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:04

2024-04-04T14:04

2024-04-04T14:09

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Важно добиться роста доходов квалифицированных специалистов, устранив разрыв оплаты труда в разных регионах, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, очень важно добиться роста доходов квалифицированных, нужных стране специалистов. Надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионах", - сказал Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

https://ria.ru/20240404/kadry-1937815392.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин