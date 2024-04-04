https://ria.ru/20240404/putin-1937814441.html
Путин призвал добиться роста доходов квалифицированных кадров
Путин призвал добиться роста доходов квалифицированных кадров - РИА Новости, 04.04.2024
Путин призвал добиться роста доходов квалифицированных кадров
Важно добиться роста доходов квалифицированных специалистов, устранив разрыв оплаты труда в разных регионах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:04
2024-04-04T14:04
2024-04-04T14:09
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Важно добиться роста доходов квалифицированных специалистов, устранив разрыв оплаты труда в разных регионах, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, очень важно добиться роста доходов квалифицированных, нужных стране специалистов. Надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионах", - сказал Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.
https://ria.ru/20240404/kadry-1937815392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал добиться роста доходов квалифицированных кадров
Путин призвал добиться роста доходов квалифицированных кадров