https://ria.ru/20240404/putin-1937814231.html

Путин поручил контролировать ситуацию с выплатой зарплат

Путин поручил контролировать ситуацию с выплатой зарплат - РИА Новости, 04.04.2024

Путин поручил контролировать ситуацию с выплатой зарплат

Зарплаты должны выплачиваться без задержек и в полном объеме, ситуацию надо контролировать, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:03

2024-04-04T14:03

2024-04-04T14:10

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Зарплаты должны выплачиваться без задержек и в полном объеме, ситуацию надо контролировать, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России."И, конечно, заработные платы на предприятиях любых форм собственности должны выплачиваться без задержек в полном объеме. Здесь ситуация должна контролироваться совместно: профсоюзами, Федеральной службой по труду и занятости, а также органами прокуратуры", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240404/putin-1937813233.html

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владимир путин, общество, россия