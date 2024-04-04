https://ria.ru/20240404/putin-1937814231.html
Путин поручил контролировать ситуацию с выплатой зарплат
Путин поручил контролировать ситуацию с выплатой зарплат - РИА Новости, 04.04.2024
Путин поручил контролировать ситуацию с выплатой зарплат
Зарплаты должны выплачиваться без задержек и в полном объеме, ситуацию надо контролировать, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:03
2024-04-04T14:03
2024-04-04T14:10
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Зарплаты должны выплачиваться без задержек и в полном объеме, ситуацию надо контролировать, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России."И, конечно, заработные платы на предприятиях любых форм собственности должны выплачиваться без задержек в полном объеме. Здесь ситуация должна контролироваться совместно: профсоюзами, Федеральной службой по труду и занятости, а также органами прокуратуры", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240404/putin-1937813233.html
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин поручил контролировать ситуацию с выплатой зарплат
Путин: зарплаты должны выплачиваться без задержек и в полном объеме