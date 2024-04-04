https://ria.ru/20240404/putin-1937813721.html
В России продолжат индексировать МРОТ
В России продолжат индексировать МРОТ - РИА Новости, 04.04.2024
В России продолжат индексировать МРОТ
Власти РФ продолжат индексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:01
2024-04-04T14:01
2024-04-04T14:07
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Власти РФ продолжат индексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), заявил президент России Владимир Путин."Мы обязательно продолжим индексировать минимальный размер оплаты труда, который уже заметно повышен при содействии профсоюзов", - сказал он на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
https://ria.ru/20240404/putin-1937811197.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
В России продолжат индексировать МРОТ
Путин: индексация МРОТ продолжится