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Путин: российские выпускники должны быть уверены в работе по специальности - РИА Новости, 04.04.2024
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13:59 04.04.2024 (обновлено: 14:11 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/putin-1937813233.html
Путин: российские выпускники должны быть уверены в работе по специальности
Путин: российские выпускники должны быть уверены в работе по специальности - РИА Новости, 04.04.2024
Путин: российские выпускники должны быть уверены в работе по специальности
Президент России Владимир Путин заявил, что выпускники должны быть уверены, что смогут найти интересную работу в стране по своей специальности. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:59
2024-04-04T14:11
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что выпускники должны быть уверены, что смогут найти интересную работу в стране по своей специальности."Чтобы выпускники колледжей, техникумов, вузов были уверены в том, что получат интересную работу, причем работу по специальности", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.Он добавил, что правительство сейчас формирует прогноз кадровой потребности экономики. Речь идет о понимании того, сколько стране нужно подготовить специалистов, в том числе на ближайшие годы.Ранее в послании президента РФ была поставлена задача повысить оплату труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах. С 1 сентября в пилотном режиме начнется реализация этого решения.
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общество, россия, владимир путин, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
Путин: российские выпускники должны быть уверены в работе по специальности

Путин: выпускники должны быть уверены в получении интересной работы

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что выпускники должны быть уверены, что смогут найти интересную работу в стране по своей специальности.
«
"Чтобы выпускники колледжей, техникумов, вузов были уверены в том, что получат интересную работу, причем работу по специальности", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Он добавил, что правительство сейчас формирует прогноз кадровой потребности экономики. Речь идет о понимании того, сколько стране нужно подготовить специалистов, в том числе на ближайшие годы.
Ранее в послании президента РФ была поставлена задача повысить оплату труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах. С 1 сентября в пилотном режиме начнется реализация этого решения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В ближайшие годы МРОТ должен увеличиться вдвое, заявил Путин
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