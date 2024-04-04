https://ria.ru/20240404/putin-1937813000.html
Критически важно модернизировать отрасли экономики, заявил Путин
Критически важно модернизировать отрасли экономики, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
Критически важно модернизировать отрасли экономики, заявил Путин
Критически важно модернизировать отрасли экономики, в том числе и с помощью цифровых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:56
2024-04-04T13:56
2024-04-04T14:04
владимир путин
экономика
россия
технологии
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Критически важно модернизировать отрасли экономики, в том числе и с помощью цифровых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России."Крайне важно повысить производительность труда, модернизировать промышленность, АПК (агропромышленный комплекс), сферу услуг, многие другие отрасли экономики и социальной сферы с помощью цифровых технологий, автоматизации производства и управленческих процессов, современных управленческих процессов", - сказал Путин.
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владимир путин, экономика, россия, технологии
Владимир Путин, Экономика, Россия, Технологии
Критически важно модернизировать отрасли экономики, заявил Путин
Путин: критически важно модернизировать отрасли экономики