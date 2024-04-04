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Путин поздравил главреда "Московского комсомольца" с юбилеем - РИА Новости, 04.04.2024
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13:22 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/putin-1937804058.html
Путин поздравил главреда "Московского комсомольца" с юбилеем
Путин поздравил главреда "Московского комсомольца" с юбилеем - РИА Новости, 04.04.2024
Путин поздравил главреда "Московского комсомольца" с юбилеем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин поздравил главного редактора "Московского комсомольца" с юбилеем, он... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:22
2024-04-04T13:22
общество
россия
москва
дмитрий песков
павел гусев
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин поздравил главного редактора "Московского комсомольца" с юбилеем, он направил ему телеграмму. "Президент также отправил поздравительную телеграмму Павлу Гусеву сегодня по случаю его юбилея", - рассказал Песков. По словам пресс-секретаря президента, секрет этого долгожителя журналистики заключается в таланте, мудрости, любви к цеху, профессии. "Мы присоединяемся к поздравлениям президента и желаем долгой жизни, счастья и долгой профессиональной жизни", - добавил Песков. В четверг свой юбилей отмечает главный редактор "Московского комсомольца", председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.
https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937514106.html
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общество, россия, москва, дмитрий песков, павел гусев, владимир путин, московский комсомолец
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Павел Гусев, Владимир Путин, Московский комсомолец
Путин поздравил главреда "Московского комсомольца" с юбилеем

Путин направил Павлу Гусеву телеграмму с поздравлением с юбилеем

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин поздравил главного редактора "Московского комсомольца" с юбилеем, он направил ему телеграмму.
"Президент также отправил поздравительную телеграмму Павлу Гусеву сегодня по случаю его юбилея", - рассказал Песков.
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3 апреля, 10:36
По словам пресс-секретаря президента, секрет этого долгожителя журналистики заключается в таланте, мудрости, любви к цеху, профессии.
"Мы присоединяемся к поздравлениям президента и желаем долгой жизни, счастья и долгой профессиональной жизни", - добавил Песков.
В четверг свой юбилей отмечает главный редактор "Московского комсомольца", председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.
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ОбществоРоссияМоскваДмитрий ПесковПавел ГусевВладимир ПутинМосковский комсомолец
 
 
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