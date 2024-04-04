https://ria.ru/20240404/putin-1937804058.html
Путин поздравил главреда "Московского комсомольца" с юбилеем
Путин поздравил главреда "Московского комсомольца" с юбилеем - РИА Новости, 04.04.2024
Путин поздравил главреда "Московского комсомольца" с юбилеем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин поздравил главного редактора "Московского комсомольца" с юбилеем, он... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:22
2024-04-04T13:22
2024-04-04T13:22
общество
россия
москва
дмитрий песков
павел гусев
владимир путин
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933349266_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_2fa23f819a059198c55bab69e0edf18a.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин поздравил главного редактора "Московского комсомольца" с юбилеем, он направил ему телеграмму. "Президент также отправил поздравительную телеграмму Павлу Гусеву сегодня по случаю его юбилея", - рассказал Песков. По словам пресс-секретаря президента, секрет этого долгожителя журналистики заключается в таланте, мудрости, любви к цеху, профессии. "Мы присоединяемся к поздравлениям президента и желаем долгой жизни, счастья и долгой профессиональной жизни", - добавил Песков. В четверг свой юбилей отмечает главный редактор "Московского комсомольца", председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.
https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937514106.html
https://ria.ru/20231126/shatilova-1911909006.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933349266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b957becae1dd03a9a853935ad795521.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, дмитрий песков, павел гусев, владимир путин, московский комсомолец
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Павел Гусев, Владимир Путин, Московский комсомолец
Путин поздравил главреда "Московского комсомольца" с юбилеем
Путин направил Павлу Гусеву телеграмму с поздравлением с юбилеем
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин поздравил главного редактора "Московского комсомольца" с юбилеем, он направил ему телеграмму.
"Президент также отправил поздравительную телеграмму Павлу Гусеву сегодня по случаю его юбилея", - рассказал Песков.
По словам пресс-секретаря президента, секрет этого долгожителя журналистики заключается в таланте, мудрости, любви к цеху, профессии.
"Мы присоединяемся к поздравлениям президента и желаем долгой жизни, счастья и долгой профессиональной жизни", - добавил Песков.
В четверг свой юбилей отмечает главный редактор "Московского комсомольца", председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.