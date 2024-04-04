https://ria.ru/20240404/putin-1937804058.html

Путин поздравил главреда "Московского комсомольца" с юбилеем

Путин поздравил главреда "Московского комсомольца" с юбилеем - РИА Новости, 04.04.2024

Путин поздравил главреда "Московского комсомольца" с юбилеем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин поздравил главного редактора "Московского комсомольца" с юбилеем, он... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:22

2024-04-04T13:22

2024-04-04T13:22

общество

россия

москва

дмитрий песков

павел гусев

владимир путин

московский комсомолец

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин поздравил главного редактора "Московского комсомольца" с юбилеем, он направил ему телеграмму. "Президент также отправил поздравительную телеграмму Павлу Гусеву сегодня по случаю его юбилея", - рассказал Песков. По словам пресс-секретаря президента, секрет этого долгожителя журналистики заключается в таланте, мудрости, любви к цеху, профессии. "Мы присоединяемся к поздравлениям президента и желаем долгой жизни, счастья и долгой профессиональной жизни", - добавил Песков. В четверг свой юбилей отмечает главный редактор "Московского комсомольца", председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937514106.html

https://ria.ru/20231126/shatilova-1911909006.html

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Дарья Буймова

общество, россия, москва, дмитрий песков, павел гусев, владимир путин, московский комсомолец