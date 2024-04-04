https://ria.ru/20240404/ptrk-1937734320.html

Военный аналитик рассказал о "мутации" ПТРК в зоне СВО

Военный аналитик рассказал о "мутации" ПТРК в зоне СВО - РИА Новости, 04.04.2024

Военный аналитик рассказал о "мутации" ПТРК в зоне СВО

Опыт специальной военной операции показал, что на сегодняшний день противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) мутировали в универсальные ракетные комплексы поля... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T03:37

2024-04-04T03:37

2024-04-04T03:37

виктор мураховский

безопасность

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Опыт специальной военной операции показал, что на сегодняшний день противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) мутировали в универсальные ракетные комплексы поля боя и зачастую используются не для поражения техники, а для разрушения укреплений противника и прочих объектов, для поражения живой силы, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский. "ПТРК, изначально созданный для борьбы с тяжелобронированной техникой, на сегодняшний день, фактически, утратил эту специализацию и в рамках СВО мутировал в универсальный ракетный комплекс поля боя, который применяется для поражения самых разных целей. Например, часто ПТРК используются для разрушения укреплений противника – блиндажей, наблюдательных и опорных пунктов, долговременных огневых точек. Кроме того, ПТРК используются для поражения вышек связи, скоплений живой силы, и, в принципе, любых целей доступных для поражения в пределах его дальности действия. В зоне СВО есть большое число операторов ПТРК, которые ни разу не вели огонь непосредственно по военной технике, но в огромном количестве поражали другие объекты противника", - отметил Мураховский. Специалист добавил, что "комплекс "Корнет", к примеру, за счет мощности своей боевой части, точности и помехоустойчивости, является эффективным средством разрушения укреплений и поражения живой силы противника, укрывшейся в этих сооружениях". Мураховский высказал мнение, что "имеет смысл поработать над повышением управляемости и точности ПТРК в различных погодных условиях, в том числе самых сложных, над развитием комбинированных прицельных комплексов, чтобы имелась возможность применения с одной пусковой установки ракет с различными типами наведения, что увеличит их универсальность и адаптивность к различным условиям боя". По словам аналитика, на одной пусковой установке переносного ПТРК с комбинированным прицельным комплексом можно было бы реализовать применение различных типов ракет: с наведением в лазерном луче, с оптико-электронными головками наведения высокого разрешения, с управлением по оптиковолоконному кабелю и способных поражать цели за пределами прямой видимости, с возможностью оператора осуществлять перенацеливание в полёте, уничтожая приоритетный объект в верхнюю полусферу, а также ракеты с различными головками активного и пассивного самонаведения по принципу "выстрелил-забыл" в пределах прямой видимости. "Комбинированный подход к наведению ракет реализован, например, в самоходном противотанковом ракетном комплексе "Хризантема-С". Нужно стремиться, чтобы переносные и возимые ПТРК получили возможность использования ракет с разными системами наведения. То есть, к примеру, одна установка сможет обеспечивать эффективное поражение целей как в ближней, так и в дальней зоне вне прямой видимости по внешнему целеуказанию за счет оптико-электронной системы", - пояснил специалист. Специалист также заявил, что ПТРК как универсальные комплексы поля боя должны оснащаться двумя типами боевых частей: противотанковыми с максимальным уровнем бронепробиваемости за динамической защитой, обеспечивающими всеракурсное уничтожение перспективных основных боевых танков противника и многоцелевыми с кумулятивно осколочно-фугасным действием, при этом они должны сохранять возможность поражения в бортовую проекцию за динамической защитой бронеобьектов.

https://ria.ru/20240404/zrk_viking-1937733395.html

https://ria.ru/20240325/shturm-s-1935570894.html

https://ria.ru/20240329/oruzhie-1936658596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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виктор мураховский, безопасность