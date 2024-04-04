https://ria.ru/20240404/protokol-1937836025.html
"Кинопоиск" оспорит административный протокол об ЛГБТ*-пропаганде
"Кинопоиск" оспорит административный протокол об ЛГБТ*-пропаганде - РИА Новости, 04.04.2024
"Кинопоиск" оспорит административный протокол об ЛГБТ*-пропаганде
Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" собирается оспорить административный протокол о ЛГБТ*-пропаганде, сервис выполнил требование Роскомнадзора ограничить доступ к... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:23
2024-04-04T15:23
2024-04-04T15:23
технологии
россия
москва
ив сен-лоран
кинопоиск
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" собирается оспорить административный протокол о ЛГБТ*-пропаганде, сервис выполнил требование Роскомнадзора ограничить доступ к фильму "Ив Сен-Лоран", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Кинопоиска". "Мы планируем оспаривать протокол об административном правонарушении, так как закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения пропаганды", - рассказали в пресс-службе "Кинопоиска". Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений" в отношении ООО "Кинопоиск", сообщили ранее РИА Новости в суде. По заявлению онлайн-кинотеатра, сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к фильму "Ив Сен-Лоран". "По закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" "Кинопоиск" обязан исполнять подобные требования в течение 24 часов. Сейчас фильм недоступен на "Кинопоиске" и на других онлайн-платформах", - подчеркнули в пресс-службе. Там добавили, что надеются на пересмотр текущей практики в отношении онлайн-кинотеатров в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов. По данной статье юридическим лицам грозит штраф от 1 миллиона до 4 миллионов рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Замоскворецкий суд Москвы в прошлом году уже дважды штрафовал "Кинопоиск" на 1 миллион рублей по схожей статье - 6.21.2 КоАП РФ "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения".* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240209/duolingo-1926497158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, ив сен-лоран, кинопоиск, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Москва, Ив Сен-Лоран, Кинопоиск, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
"Кинопоиск" оспорит административный протокол об ЛГБТ*-пропаганде
"Кинопоиск" оспорит протокол об ЛГБТ-пропаганде из-за фильма "Ив Сен-Лоран"
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" собирается оспорить административный протокол о ЛГБТ*-пропаганде, сервис выполнил требование Роскомнадзора ограничить доступ к фильму "Ив Сен-Лоран", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Кинопоиска".
«
"Мы планируем оспаривать протокол об административном правонарушении, так как закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения пропаганды", - рассказали в пресс-службе "Кинопоиска".
Таганский суд Москвы
зарегистрировал административный протокол по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений" в отношении ООО "Кинопоиск", сообщили ранее РИА Новости в суде.
По заявлению онлайн-кинотеатра, сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к фильму "Ив Сен-Лоран".
«
"По закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" "Кинопоиск" обязан исполнять подобные требования в течение 24 часов. Сейчас фильм недоступен на "Кинопоиске" и на других онлайн-платформах", - подчеркнули в пресс-службе.
Там добавили, что надеются на пересмотр текущей практики в отношении онлайн-кинотеатров в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов.
По данной статье юридическим лицам грозит штраф от 1 миллиона до 4 миллионов рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Замоскворецкий суд Москвы в прошлом году уже дважды штрафовал "Кинопоиск" на 1 миллион рублей по схожей статье - 6.21.2 КоАП РФ "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения".
* Экстремистская организация, запрещенная в России