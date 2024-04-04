https://ria.ru/20240404/protokol-1937836025.html

"Кинопоиск" оспорит административный протокол об ЛГБТ*-пропаганде

"Кинопоиск" оспорит административный протокол об ЛГБТ*-пропаганде - РИА Новости, 04.04.2024

"Кинопоиск" оспорит административный протокол об ЛГБТ*-пропаганде

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" собирается оспорить административный протокол о ЛГБТ*-пропаганде, сервис выполнил требование Роскомнадзора ограничить доступ к... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:23

2024-04-04T15:23

2024-04-04T15:23

технологии

россия

москва

ив сен-лоран

кинопоиск

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" собирается оспорить административный протокол о ЛГБТ*-пропаганде, сервис выполнил требование Роскомнадзора ограничить доступ к фильму "Ив Сен-Лоран", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Кинопоиска". "Мы планируем оспаривать протокол об административном правонарушении, так как закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения пропаганды", - рассказали в пресс-службе "Кинопоиска". Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений" в отношении ООО "Кинопоиск", сообщили ранее РИА Новости в суде. По заявлению онлайн-кинотеатра, сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к фильму "Ив Сен-Лоран". "По закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" "Кинопоиск" обязан исполнять подобные требования в течение 24 часов. Сейчас фильм недоступен на "Кинопоиске" и на других онлайн-платформах", - подчеркнули в пресс-службе. Там добавили, что надеются на пересмотр текущей практики в отношении онлайн-кинотеатров в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов. По данной статье юридическим лицам грозит штраф от 1 миллиона до 4 миллионов рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Замоскворецкий суд Москвы в прошлом году уже дважды штрафовал "Кинопоиск" на 1 миллион рублей по схожей статье - 6.21.2 КоАП РФ "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения".* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240209/duolingo-1926497158.html

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технологии, россия, москва, ив сен-лоран, кинопоиск, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)