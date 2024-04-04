https://ria.ru/20240404/prokat-1937927794.html

В Минкультуры объяснили отказ в кинопрокате нового фильма Гая Ричи

В Минкультуры объяснили отказ в кинопрокате нового фильма Гая Ричи - РИА Новости, 04.04.2024

В Минкультуры объяснили отказ в кинопрокате нового фильма Гая Ричи

Представленные документы для проката фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" не соответствовали требованиям правил выдачи прокатного удостоверения,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T23:39

2024-04-04T23:39

2024-04-04T23:40

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Представленные документы для проката фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" не соответствовали требованиям правил выдачи прокатного удостоверения, подтвердили в пресс-службе министерства культуры РФ. Ранее в кинопрокатной компании "Вольга" сообщили, что фильм "Министерство неджентльменских дел" не получил прокатное удостоверение от министерства культуры РФ на выбранную дату - 25 апреля. В пресс-службе "Кинопоиска" обратили внимание, что в указанном в уведомлении подпункте одной из причин отказа могут быть наличие ошибок в поданных для получения прокатного удостоверения документах, а также о том, что в выбранную лицензиаром дату премьеры выходят несколько похожих фильмов. "Картина "Министерство неджентльменских дел" (реж. Гай Ричи) не получила прокатное удостоверение как для показа в кинотеатрах, так и для онлайн-показа в связи с тем, что представленные документы не соответствовали требованиям подпункта "е" пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации №143 от 27 февраля 2016 г. Уведомление об отказе было официально направлено заявителям", - говорится в сообщении. В министерстве также подтвердили, что к ним уже поступил ряд писем от российских продюсеров с указанием на то, что в кинотеатрах страны уже были определены даты для других картин, стоявших в релизе ранее "Министерства неджентльменских дел". Фильм был создан при участии "Плюс Студии". Главную роль в картине исполнил Генри Кавилл. В центре сюжета — спецслужба, которую создали в Великобритании во время Второй мировой войны для борьбы с нацистами. Кинокартина должна была выйти в российский прокат 25 апреля. Это первый фильм Ричи, не получивший прокатного удостоверения: его предыдущие проекты "Операция "Фортуна": искусство побеждать" легально выходили на большие экраны в 2023 году, о чем есть записи в реестре прокатных удостоверений фильмов.

https://ria.ru/20240118/lyubimova-1922113838.html

https://ria.ru/20231129/minkultury-1912622967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, великобритания, генри кавилл, кинопоиск, новости культуры, культура