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В Минкультуры объяснили отказ в кинопрокате нового фильма Гая Ричи - РИА Новости, 04.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:39 04.04.2024 (обновлено: 23:40 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/prokat-1937927794.html
В Минкультуры объяснили отказ в кинопрокате нового фильма Гая Ричи
В Минкультуры объяснили отказ в кинопрокате нового фильма Гая Ричи - РИА Новости, 04.04.2024
В Минкультуры объяснили отказ в кинопрокате нового фильма Гая Ричи
Представленные документы для проката фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" не соответствовали требованиям правил выдачи прокатного удостоверения,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T23:39
2024-04-04T23:40
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Представленные документы для проката фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" не соответствовали требованиям правил выдачи прокатного удостоверения, подтвердили в пресс-службе министерства культуры РФ. Ранее в кинопрокатной компании "Вольга" сообщили, что фильм "Министерство неджентльменских дел" не получил прокатное удостоверение от министерства культуры РФ на выбранную дату - 25 апреля. В пресс-службе "Кинопоиска" обратили внимание, что в указанном в уведомлении подпункте одной из причин отказа могут быть наличие ошибок в поданных для получения прокатного удостоверения документах, а также о том, что в выбранную лицензиаром дату премьеры выходят несколько похожих фильмов. "Картина "Министерство неджентльменских дел" (реж. Гай Ричи) не получила прокатное удостоверение как для показа в кинотеатрах, так и для онлайн-показа в связи с тем, что представленные документы не соответствовали требованиям подпункта "е" пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации №143 от 27 февраля 2016 г. Уведомление об отказе было официально направлено заявителям", - говорится в сообщении. В министерстве также подтвердили, что к ним уже поступил ряд писем от российских продюсеров с указанием на то, что в кинотеатрах страны уже были определены даты для других картин, стоявших в релизе ранее "Министерства неджентльменских дел". Фильм был создан при участии "Плюс Студии". Главную роль в картине исполнил Генри Кавилл. В центре сюжета — спецслужба, которую создали в Великобритании во время Второй мировой войны для борьбы с нацистами. Кинокартина должна была выйти в российский прокат 25 апреля. Это первый фильм Ричи, не получивший прокатного удостоверения: его предыдущие проекты "Операция "Фортуна": искусство побеждать" легально выходили на большие экраны в 2023 году, о чем есть записи в реестре прокатных удостоверений фильмов.
https://ria.ru/20240118/lyubimova-1922113838.html
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россия, великобритания, генри кавилл, кинопоиск, новости культуры, культура
Культура, Россия, Великобритания, Генри Кавилл, Кинопоиск, Новости культуры, Культура
В Минкультуры объяснили отказ в кинопрокате нового фильма Гая Ричи

Минкультуры: документы для проката фильма Гая Ричи не соответствуют требованиям

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Представленные документы для проката фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" не соответствовали требованиям правил выдачи прокатного удостоверения, подтвердили в пресс-службе министерства культуры РФ.
Ранее в кинопрокатной компании "Вольга" сообщили, что фильм "Министерство неджентльменских дел" не получил прокатное удостоверение от министерства культуры РФ на выбранную дату - 25 апреля. В пресс-службе "Кинопоиска" обратили внимание, что в указанном в уведомлении подпункте одной из причин отказа могут быть наличие ошибок в поданных для получения прокатного удостоверения документах, а также о том, что в выбранную лицензиаром дату премьеры выходят несколько похожих фильмов.
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"Картина "Министерство неджентльменских дел" (реж. Гай Ричи) не получила прокатное удостоверение как для показа в кинотеатрах, так и для онлайн-показа в связи с тем, что представленные документы не соответствовали требованиям подпункта "е" пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации №143 от 27 февраля 2016 г. Уведомление об отказе было официально направлено заявителям", - говорится в сообщении.
В министерстве также подтвердили, что к ним уже поступил ряд писем от российских продюсеров с указанием на то, что в кинотеатрах страны уже были определены даты для других картин, стоявших в релизе ранее "Министерства неджентльменских дел".
Фильм был создан при участии "Плюс Студии". Главную роль в картине исполнил Генри Кавилл. В центре сюжета — спецслужба, которую создали в Великобритании во время Второй мировой войны для борьбы с нацистами.
Кинокартина должна была выйти в российский прокат 25 апреля. Это первый фильм Ричи, не получивший прокатного удостоверения: его предыдущие проекты "Операция "Фортуна": искусство побеждать" легально выходили на большие экраны в 2023 году, о чем есть записи в реестре прокатных удостоверений фильмов.
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