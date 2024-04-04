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Суд в Мордовии вынес приговор уроженке Украины за сбор данных для СБУ - РИА Новости, 04.04.2024
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15:00 04.04.2024 (обновлено: 15:03 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/prigovor-1937829413.html
Суд в Мордовии вынес приговор уроженке Украины за сбор данных для СБУ
Суд в Мордовии вынес приговор уроженке Украины за сбор данных для СБУ - РИА Новости, 04.04.2024
Суд в Мордовии вынес приговор уроженке Украины за сбор данных для СБУ
Верховный суд Мордовии приговорил к 12 годам колонии уроженку Украины Надежду Харченко, собиравшую информацию о военных объектах и силовиках для передачи СБУ,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:00
2024-04-04T15:03
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КАЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. Верховный суд Мордовии приговорил к 12 годам колонии уроженку Украины Надежду Харченко, собиравшую информацию о военных объектах и силовиках для передачи СБУ, сообщает управление ФСБ РФ по Мордовии. "Собранные следователями УФСБ России по республике Мордовия доказательства явились достаточными для признания гражданки Российской Федерации, уроженки Украины, Надежды Харченко виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 275 УК РФ (покушение на государственную измену)… Суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. О задержании уроженки Украины, которая собирала информацию о сотрудниках ФСБ, объектах военного и энергетического комплексов Мордовии с целью передачи в СБУ, ФСБ сообщала в июне 2023 года, а Ленинский районный суд Саранска отправил тогда 30-летнюю Харченко под стражу. Следствием и судом установлено, что 31-летняя осужденная по собственной инициативе приняла решение оказать помощь Украине. В марте-апреле 2023 года фигурантка собирала информацию о сотрудниках ФСБ, объектах военной и критической инфраструктуры региона, чтобы затем передать ее в СБУ, однако не успела - задержали силовики. В ходе следствия женщина вину признала в полном объеме и раскаялась в содеянном.
https://ria.ru/20240404/territorii-1937804214.html
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происшествия, украина, россия, саранск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Украина, Россия, Саранск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Суд в Мордовии вынес приговор уроженке Украины за сбор данных для СБУ

Суд Мордовии дал 12 лет украинке Надежде Харченко за сбор данных для СБУ

© РИА Новости / Сергей ТитовКолючая проволока
Колючая проволока - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Сергей Титов
Колючая проволока. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. Верховный суд Мордовии приговорил к 12 годам колонии уроженку Украины Надежду Харченко, собиравшую информацию о военных объектах и силовиках для передачи СБУ, сообщает управление ФСБ РФ по Мордовии.
«
"Собранные следователями УФСБ России по республике Мордовия доказательства явились достаточными для признания гражданки Российской Федерации, уроженки Украины, Надежды Харченко виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 275 УК РФ (покушение на государственную измену)… Суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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О задержании уроженки Украины, которая собирала информацию о сотрудниках ФСБ, объектах военного и энергетического комплексов Мордовии с целью передачи в СБУ, ФСБ сообщала в июне 2023 года, а Ленинский районный суд Саранска отправил тогда 30-летнюю Харченко под стражу.
Следствием и судом установлено, что 31-летняя осужденная по собственной инициативе приняла решение оказать помощь Украине. В марте-апреле 2023 года фигурантка собирала информацию о сотрудниках ФСБ, объектах военной и критической инфраструктуры региона, чтобы затем передать ее в СБУ, однако не успела - задержали силовики.
В ходе следствия женщина вину признала в полном объеме и раскаялась в содеянном.
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ПроисшествияУкраинаРоссияСаранскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
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