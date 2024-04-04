https://ria.ru/20240404/prigovor-1937731898.html

Экс-руководителям Кроноцкого заповедника вынесли приговор за растрату

Экс-руководителям Кроноцкого заповедника вынесли приговор за растрату - РИА Новости, 04.04.2024

Экс-руководителям Кроноцкого заповедника вынесли приговор за растрату

Бывшие руководители Кроноцкого заповедника получили от трех до пяти лет условного и реального наказания по делу о растрате 450 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T02:22

2024-04-04T02:22

2024-04-04T02:36

камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр – РИА Новости. Бывшие руководители Кроноцкого заповедника получили от трех до пяти лет условного и реального наказания по делу о растрате 450 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Петропавловска-Камчатского."Корчигин Роман приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Четыре года 6 месяцев в колонии общего режима Руслану Ошурову. Паничева Дарья осуждена на 3 года 6 месяцев условно. Терехову Оксану признать виновной и назначить наказание 5 лет лишения свободы условно", - огласил судья.Также суд постановил взыскать в пользу бюджета денежные средства. На имущество осужденных наложен арест.По версии следствия, четыре работника Кроноцкого заповедника - заместитель директора заповедника по науке и познавательному туризму Роман Корчигин, начальник научного отдела Дарья Паничева, заместитель директора по финансовому и правовому обеспечению Оксана Терехова, а также бывший директор заповедника Тихон Шпиленок, скончавшийся в 2016 году, в 2014-2016 годах совершили хищение более 450 миллионов рублей, выделенных для проведения ликвидации накопленного экологического ущерба на заповедных территориях. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере", которое в 2020 году было передано в суд.Суд первой инстанции пришел к выводу, что обвиняемые создали видимость того, что фирма утилизировала отходы, фактически же они были захоронены в 2015-2016 годах на территории заповедника, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате, сотрудникам заповедника были назначены реальные сроки наказания - максимальный восемь лет в колонии строгого режима. В начале 2023 года после апелляции подсудимых Камчатский краевой суд отменил это решение, а дело было передано на новое рассмотрение в ином составе суда.ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" на Камчатке имеет в своем управлении три особо охраняемые природные территории федерального значения: Кроноцкий заповедник, Корякский заповедник и Южно-Камчатский федеральный заказник. На территории заповедника расположены Долина гейзеров, Курильское озеро, кальдера вулкана Узон, Долина смерти и другие объекты.

https://ria.ru/20240311/prezident-1932330582.html

https://ria.ru/20240229/deputat-1930341314.html

https://ria.ru/20240329/sud-1936539985.html

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камчатка, петропавловск-камчатский, происшествия, кроноцкий заповедник, россия, юнеско, камчатский краевой суд