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МАГАТЭ прокомментировало причины отключения электроснабжения на ЗАЭС - РИА Новости, 04.04.2024
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22:48 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/prichiny-1937924168.html
МАГАТЭ прокомментировало причины отключения электроснабжения на ЗАЭС
МАГАТЭ прокомментировало причины отключения электроснабжения на ЗАЭС - РИА Новости, 04.04.2024
МАГАТЭ прокомментировало причины отключения электроснабжения на ЗАЭС
Причины состоявшегося сегодня утром отключения резервного электроснабжения на ЗАЭС неизвестны, но этому предшествовали сообщения о военной активности, сообщает... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T22:48
2024-04-04T22:48
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ВЕНА, 4 апр - РИА Новости. Причины состоявшегося сегодня утром отключения резервного электроснабжения на ЗАЭС неизвестны, но этому предшествовали сообщения о военной активности, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). "Причина последнего сбоя не была сразу ясна, но он последовал за сообщениями о военной активности в регионе и за его пределами. Это также подтвердила группа экспертов МАГАТЭ на месте, которая слышала многочисленные выстрелы из артиллерийского орудия сегодня утром, а также ракетные обстрелы в среду", - говорится в заявлении на сайте организации. Ранее пресс-служба станции сообщила, что одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, "Ферросплавная-1" классом напряжения 330 киловольт отключилась в четверг в 10.06 мск, причины уточняются, радиационный фон в норме. В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240404/opasnosti-1937918451.html
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в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс
В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
МАГАТЭ прокомментировало причины отключения электроснабжения на ЗАЭС

МАГАТЭ сообщила, что причины отключения электроснабжения на ЗАЭС неизвестны

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 4 апр - РИА Новости. Причины состоявшегося сегодня утром отключения резервного электроснабжения на ЗАЭС неизвестны, но этому предшествовали сообщения о военной активности, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
«
"Причина последнего сбоя не была сразу ясна, но он последовал за сообщениями о военной активности в регионе и за его пределами. Это также подтвердила группа экспертов МАГАТЭ на месте, которая слышала многочисленные выстрелы из артиллерийского орудия сегодня утром, а также ракетные обстрелы в среду", - говорится в заявлении на сайте организации.
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
МАГАТЭ предупредило о реальных опасностях, грозящих ЗАЭС
Вчера, 21:36
Ранее пресс-служба станции сообщила, что одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, "Ферросплавная-1" классом напряжения 330 киловольт отключилась в четверг в 10.06 мск, причины уточняются, радиационный фон в норме.
В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС
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В миреДнепр (город)ЭнергодарЕвропаМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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