https://ria.ru/20240404/prichiny-1937924168.html

МАГАТЭ прокомментировало причины отключения электроснабжения на ЗАЭС

МАГАТЭ прокомментировало причины отключения электроснабжения на ЗАЭС - РИА Новости, 04.04.2024

МАГАТЭ прокомментировало причины отключения электроснабжения на ЗАЭС

Причины состоявшегося сегодня утром отключения резервного электроснабжения на ЗАЭС неизвестны, но этому предшествовали сообщения о военной активности, сообщает... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T22:48

2024-04-04T22:48

2024-04-04T22:48

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ВЕНА, 4 апр - РИА Новости. Причины состоявшегося сегодня утром отключения резервного электроснабжения на ЗАЭС неизвестны, но этому предшествовали сообщения о военной активности, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). "Причина последнего сбоя не была сразу ясна, но он последовал за сообщениями о военной активности в регионе и за его пределами. Это также подтвердила группа экспертов МАГАТЭ на месте, которая слышала многочисленные выстрелы из артиллерийского орудия сегодня утром, а также ракетные обстрелы в среду", - говорится в заявлении на сайте организации. Ранее пресс-служба станции сообщила, что одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, "Ферросплавная-1" классом напряжения 330 киловольт отключилась в четверг в 10.06 мск, причины уточняются, радиационный фон в норме. В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240404/opasnosti-1937918451.html

https://ria.ru/20240314/obstrel-1932868678.html

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в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс