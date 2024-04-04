https://ria.ru/20240404/predmet-1937917357.html

Источник раскрыл детали о подозрительном предмете, найденном в каршеринге

Источник раскрыл детали о подозрительном предмете, найденном в каршеринге - РИА Новости, 04.04.2024

Источник раскрыл детали о подозрительном предмете, найденном в каршеринге

Подозрительный предмет, найденный в каршеринге на западе Москвы, не представляет опасности, это обычная пиротехника, рассказал РИА Новости информированный... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T21:28

2024-04-04T21:28

2024-04-04T21:28

москва

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Подозрительный предмет, найденный в каршеринге на западе Москвы, не представляет опасности, это обычная пиротехника, рассказал РИА Новости информированный источник. "Никакой опасности предмет не представляет. Пиротехническое изделие", – сказал агентству источник.В четверг Telegram-канал Baza сообщил, что на западе столицы в каршеринге нашли "предмет, похожий на гранату Ф-1".

https://ria.ru/20230929/mvd-1899417295.html

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москва