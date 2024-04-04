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Источник раскрыл детали о подозрительном предмете, найденном в каршеринге - РИА Новости, 04.04.2024
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21:28 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/predmet-1937917357.html
Источник раскрыл детали о подозрительном предмете, найденном в каршеринге
Источник раскрыл детали о подозрительном предмете, найденном в каршеринге - РИА Новости, 04.04.2024
Источник раскрыл детали о подозрительном предмете, найденном в каршеринге
Подозрительный предмет, найденный в каршеринге на западе Москвы, не представляет опасности, это обычная пиротехника, рассказал РИА Новости информированный... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T21:28
2024-04-04T21:28
москва
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Подозрительный предмет, найденный в каршеринге на западе Москвы, не представляет опасности, это обычная пиротехника, рассказал РИА Новости информированный источник. "Никакой опасности предмет не представляет. Пиротехническое изделие", – сказал агентству источник.В четверг Telegram-канал Baza сообщил, что на западе столицы в каршеринге нашли "предмет, похожий на гранату Ф-1".
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Москва
Источник раскрыл детали о подозрительном предмете, найденном в каршеринге

Источник: подозрительный предмет, найденный в каршеринге в Москве, не опасен

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Подозрительный предмет, найденный в каршеринге на западе Москвы, не представляет опасности, это обычная пиротехника, рассказал РИА Новости информированный источник.
«
"Никакой опасности предмет не представляет. Пиротехническое изделие", – сказал агентству источник.
В четверг Telegram-канал Baza сообщил, что на западе столицы в каршеринге нашли "предмет, похожий на гранату Ф-1".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Возле торгового центра на юго-востоке Москвы нашли две гранаты
29 сентября 2023, 13:50
 
Москва
 
 
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