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"Сотни тысяч". В США раскрыли, что Украина потеряет из-за Вашингтона - РИА Новости, 04.04.2024
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11:36 04.04.2024 (обновлено: 11:58 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/poterya-1937777550.html
"Сотни тысяч". В США раскрыли, что Украина потеряет из-за Вашингтона
"Сотни тысяч". В США раскрыли, что Украина потеряет из-за Вашингтона - РИА Новости, 04.04.2024
"Сотни тысяч". В США раскрыли, что Украина потеряет из-за Вашингтона
Новый пакет помощи США приведет лишь к огромным потерям ВСУ и лишит Украину территорий, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:36
2024-04-04T11:58
в мире
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сергей лавров
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Новый пакет помощи США приведет лишь к огромным потерям ВСУ и лишит Украину территорий, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это приведет к гибели еще десятков, а то и сотен тысяч украинцев. Кроме того, в результате Украина потеряет еще больше территории, потому что Россия продолжит продвигаться, пока мы не сядем за стол переговоров. Чем дольше мы будем медлить, тем больше проиграет Украина", — указал он.Сакс также подчеркнул, что в выигрыше от такого решения останутся лишь американские производители оружия, в то время как Украина будет лишь терять свои города.Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины.На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег Киеву, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240404/ugroza-1937769319.html
https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937758540.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, политика
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Политика
"Сотни тысяч". В США раскрыли, что Украина потеряет из-за Вашингтона

Экономист Сакс: новый пакет помощи США приведет к потере Украиной территорий

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский солдат в Авдеевке
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский солдат в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Новый пакет помощи США приведет лишь к огромным потерям ВСУ и лишит Украину территорий, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"Это приведет к гибели еще десятков, а то и сотен тысяч украинцев. Кроме того, в результате Украина потеряет еще больше территории, потому что Россия продолжит продвигаться, пока мы не сядем за стол переговоров. Чем дольше мы будем медлить, тем больше проиграет Украина", — указал он.
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Сакс также подчеркнул, что в выигрыше от такого решения останутся лишь американские производители оружия, в то время как Украина будет лишь терять свои города.
Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины.
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На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег Киеву, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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