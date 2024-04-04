"Сотни тысяч". В США раскрыли, что Украина потеряет из-за Вашингтона
Экономист Сакс: новый пакет помощи США приведет к потере Украиной территорий
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский солдат в Авдеевке
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский солдат в Авдеевке. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Новый пакет помощи США приведет лишь к огромным потерям ВСУ и лишит Украину территорий, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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"Это приведет к гибели еще десятков, а то и сотен тысяч украинцев. Кроме того, в результате Украина потеряет еще больше территории, потому что Россия продолжит продвигаться, пока мы не сядем за стол переговоров. Чем дольше мы будем медлить, тем больше проиграет Украина", — указал он.
Сакс также подчеркнул, что в выигрыше от такого решения останутся лишь американские производители оружия, в то время как Украина будет лишь терять свои города.
Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины.
На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег Киеву, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.