https://ria.ru/20240404/posolstva-1937924647.html
Израиль опроверг сообщения о закрытии своих посольств
Израиль опроверг сообщения о закрытии своих посольств - РИА Новости, 04.04.2024
Израиль опроверг сообщения о закрытии своих посольств
Публикации в израильской прессе о временном закрытии ряда посольств по всему миру и эвакуации сотрудников из-за угроз со стороны Ирана не соответствуют... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T22:54
2024-04-04T22:54
2024-04-04T22:54
в мире
цены на нефть
иран
израиль
дамаск (город)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Публикации в израильской прессе о временном закрытии ряда посольств по всему миру и эвакуации сотрудников из-за угроз со стороны Ирана не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель израильского внешнеполитического ведомства. "Эти публикации не соответствуют действительности", - заявил представитель МИД в ответ на просьбу прокомментировать одну из статей на эту тему. Ранее в четверг израильский портал Ynet сообщил, что МИД Израиля по согласованию со Службой общей безопасности (ШАБАК) распорядился временно закрыть ряд дипломатических миссий в других странах из-за опасений по угрозам из Ирана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске, приписываемый Израилю. Газета The Jerusalem Post сообщала, что некоторых израильских послов попросили не посещать публичные мероприятия. В среду на фоне угроз из Тегерана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске командование ЦАХАЛ провело оценку ситуации с безопасностью и приняло решение увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для частей противовоздушной обороны. В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html
https://ria.ru/20240404/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240404/netanyakhu-1937911782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, иран, израиль, дамаск (город), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, Дамаск (город), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль опроверг сообщения о закрытии своих посольств
МИД Израиля опроверг сообщения СМИ о закрытии своих посольств из-за угроз Ирана
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Публикации в израильской прессе о временном закрытии ряда посольств по всему миру и эвакуации сотрудников из-за угроз со стороны Ирана не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель израильского внешнеполитического ведомства.
"Эти публикации не соответствуют действительности", - заявил представитель МИД в ответ на просьбу прокомментировать одну из статей на эту тему.
Ранее в четверг израильский портал Ynet сообщил, что МИД Израиля по согласованию со Службой общей безопасности (ШАБАК) распорядился временно закрыть ряд дипломатических миссий в других странах из-за опасений по угрозам из Ирана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске, приписываемый Израилю.
Газета The Jerusalem Post сообщала, что некоторых израильских послов попросили не посещать публичные мероприятия.
В среду на фоне угроз из Тегерана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске командование ЦАХАЛ провело оценку ситуации с безопасностью и приняло решение увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для частей противовоздушной обороны.
В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.