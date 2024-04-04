Рейтинг@Mail.ru
Израиль опроверг сообщения о закрытии своих посольств - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/posolstva-1937924647.html
Израиль опроверг сообщения о закрытии своих посольств
Израиль опроверг сообщения о закрытии своих посольств - РИА Новости, 04.04.2024
Израиль опроверг сообщения о закрытии своих посольств
Публикации в израильской прессе о временном закрытии ряда посольств по всему миру и эвакуации сотрудников из-за угроз со стороны Ирана не соответствуют... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T22:54
2024-04-04T22:54
в мире
цены на нефть
иран
израиль
дамаск (город)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150223/15/1502231541_0:213:2288:1500_1920x0_80_0_0_86a13bcd4414856d2ad4f5a8126dd203.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Публикации в израильской прессе о временном закрытии ряда посольств по всему миру и эвакуации сотрудников из-за угроз со стороны Ирана не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель израильского внешнеполитического ведомства. "Эти публикации не соответствуют действительности", - заявил представитель МИД в ответ на просьбу прокомментировать одну из статей на эту тему. Ранее в четверг израильский портал Ynet сообщил, что МИД Израиля по согласованию со Службой общей безопасности (ШАБАК) распорядился временно закрыть ряд дипломатических миссий в других странах из-за опасений по угрозам из Ирана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске, приписываемый Израилю. Газета The Jerusalem Post сообщала, что некоторых израильских послов попросили не посещать публичные мероприятия. В среду на фоне угроз из Тегерана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске командование ЦАХАЛ провело оценку ситуации с безопасностью и приняло решение увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для частей противовоздушной обороны. В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html
https://ria.ru/20240404/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240404/netanyakhu-1937911782.html
иран
израиль
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150223/15/1502231541_3:0:2286:1712_1920x0_80_0_0_f92af70b7009099d875551ce51d2f104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, иран, израиль, дамаск (город), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, Дамаск (город), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль опроверг сообщения о закрытии своих посольств

МИД Израиля опроверг сообщения СМИ о закрытии своих посольств из-за угроз Ирана

© Public Domain/Almog Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
© Public Domain/Almog
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Публикации в израильской прессе о временном закрытии ряда посольств по всему миру и эвакуации сотрудников из-за угроз со стороны Ирана не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель израильского внешнеполитического ведомства.
"Эти публикации не соответствуют действительности", - заявил представитель МИД в ответ на просьбу прокомментировать одну из статей на эту тему.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Медведев рассказал о возможном ответе Ирана на авиаудар Израиля
2 апреля, 18:32
Ранее в четверг израильский портал Ynet сообщил, что МИД Израиля по согласованию со Службой общей безопасности (ШАБАК) распорядился временно закрыть ряд дипломатических миссий в других странах из-за опасений по угрозам из Ирана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске, приписываемый Израилю.
Газета The Jerusalem Post сообщала, что некоторых израильских послов попросили не посещать публичные мероприятия.
В среду на фоне угроз из Тегерана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске командование ЦАХАЛ провело оценку ситуации с безопасностью и приняло решение увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для частей противовоздушной обороны.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Нетаньяху ответил на угрозы Ирана
Вчера, 20:42
 
В миреЦены на нефтьИранИзраильДамаск (город)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала