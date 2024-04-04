https://ria.ru/20240404/posolstva-1937924647.html

Израиль опроверг сообщения о закрытии своих посольств

Израиль опроверг сообщения о закрытии своих посольств - РИА Новости, 04.04.2024

Израиль опроверг сообщения о закрытии своих посольств

Публикации в израильской прессе о временном закрытии ряда посольств по всему миру и эвакуации сотрудников из-за угроз со стороны Ирана не соответствуют... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T22:54

2024-04-04T22:54

2024-04-04T22:54

в мире

цены на нефть

иран

израиль

дамаск (город)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Публикации в израильской прессе о временном закрытии ряда посольств по всему миру и эвакуации сотрудников из-за угроз со стороны Ирана не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель израильского внешнеполитического ведомства. "Эти публикации не соответствуют действительности", - заявил представитель МИД в ответ на просьбу прокомментировать одну из статей на эту тему. Ранее в четверг израильский портал Ynet сообщил, что МИД Израиля по согласованию со Службой общей безопасности (ШАБАК) распорядился временно закрыть ряд дипломатических миссий в других странах из-за опасений по угрозам из Ирана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске, приписываемый Израилю. Газета The Jerusalem Post сообщала, что некоторых израильских послов попросили не посещать публичные мероприятия. В среду на фоне угроз из Тегерана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске командование ЦАХАЛ провело оценку ситуации с безопасностью и приняло решение увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для частей противовоздушной обороны. В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html

https://ria.ru/20240404/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240404/netanyakhu-1937911782.html

иран

израиль

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, израиль, дамаск (город), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году