https://ria.ru/20240404/posol-1937832753.html

Качиньский выступил за выдворение посла Израиля из Польши

Качиньский выступил за выдворение посла Израиля из Польши - РИА Новости, 04.04.2024

Качиньский выступил за выдворение посла Израиля из Польши

Лидер польской оппозиции, председатель крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский выступает за выдворение из страны посла РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:13

2024-04-04T15:13

2024-04-04T15:13

в мире

израиль

польша

варшава

ярослав качиньский

анджей дуда

право и справедливость

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ВАРШАВА, 4 апр - РИА Новости. Лидер польской оппозиции, председатель крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский выступает за выдворение из страны посла Израиля. Ранее посла Израиля в Варшаве Якова Ливне вызвали в польский МИД в пятницу в 10 часов (11.00 мск) в связи с гибелью польского волонтера от удара Израиля в секторе Газа. "Если речь идет о заявлениях этого господина (посла Израиля - ред.), то это является огромной проблемой, и я считаю, что выражение в отношении Израиля полной решительности очень-очень необходимо", - заявил Качиньский журналистам. "Если речь идет о выдворении, то это, конечно, решение наших нынешних властей. Если вы спрашиваете, что бы я сделал, если бы был сейчас у власти, то да. Произошло бы выдворение", - сказал он. Ранее международная гуманитарная организация "Всемирная центральная кухня" сообщила, что семь ее сотрудников, среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Ранее в интервью телеканалу Zero Ливне, несмотря на настойчивые просьбы ведущего, не решился принести официальные извинения. Он заявил, что волонтеры погибли в результате несчастного случая, и добавил, что необходимо проверить, что именно произошло. "Это уже делается, у нас пока нет фактов, мы должны быть уверены в том, что произошло", - сказал посол. По его словам, атака на гуманитарный конвой "была ошибкой", которая произошла ночью в зоне боевых действий "из-за неправильной идентификации". Ливне подчеркнул, что "нельзя даже всерьез рассматривать возможность того, что это произошло намеренно". Риторика посла вызвала возмущение в Варшаве. В частности, президент Польши Анджей Дуда заявил, что посол является "самой большой проблемой" в отношениях между Польшей и Израилем.

https://ria.ru/20231020/aktsiya-1904248589.html

https://ria.ru/20240403/izrail-1937467344.html

https://ria.ru/20240402/izvinenie-1937462464.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, польша, варшава, ярослав качиньский, анджей дуда, право и справедливость