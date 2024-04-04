https://ria.ru/20240404/posevnaya-1937784199.html

Гладков рассказал о старте посевной на всей территории Белгородчины

Гладков рассказал о старте посевной на всей территории Белгородчины - РИА Новости, 04.04.2024

Гладков рассказал о старте посевной на всей территории Белгородчины

Посевная кампания началась на всей территории Белгородской области, яровыми культурами планируется засеять почти 300 тысяч гектаров, а техническими – почти 530... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:04

2024-04-04T12:04

2024-04-04T12:04

белгородская область

белгородская область

ровеньский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 4 апр – РИА Новости. Посевная кампания началась на всей территории Белгородской области, яровыми культурами планируется засеять почти 300 тысяч гектаров, а техническими – почти 530 тысяч гектаров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Техника вышла в поля - сеем яровую пшеницу, ячмень, овес, горох. Всего планируем засеять этими культурами почти 300 тысяч гектаров. В лидерах – Ровеньский район и Валуйский округ, они засеяли самые большие площади. Очень хочется, чтобы по итогам года наши сельхозпроизводители получили хороший урожай", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Сообщается, что в Ровеньском районе уже засеяно 5,6 тысячи гектаров, в Валуйский городском округе – 4,4 тысячи гектаров. На третьем месте по засеву пока идут Шебекинский и Волоконовский муниципалитеты, где посеяли чуть более 4,1 тысячи гектаров. Кроме того, аграрии приступили к севу технических культур: подсолнечника, сои. Их предстоит посеять почти 530 тысяч гектаров. В Алексеевском, Белгородском, Вейделевском, Красненском, Красногвардейском, Новооскольском и Чернянском муниципалитетах приступили к севу сахарной свеклы, подсолнечника и горчицы.

https://ria.ru/20240322/posevnaya-1934894985.html

белгородская область

ровеньский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородская область, ровеньский район, вячеслав гладков