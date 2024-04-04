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Гладков рассказал о старте посевной на всей территории Белгородчины - РИА Новости, 04.04.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
12:04 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/posevnaya-1937784199.html
Гладков рассказал о старте посевной на всей территории Белгородчины
Гладков рассказал о старте посевной на всей территории Белгородчины - РИА Новости, 04.04.2024
Гладков рассказал о старте посевной на всей территории Белгородчины
Посевная кампания началась на всей территории Белгородской области, яровыми культурами планируется засеять почти 300 тысяч гектаров, а техническими – почти 530... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:04
2024-04-04T12:04
белгородская область
белгородская область
ровеньский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 апр – РИА Новости. Посевная кампания началась на всей территории Белгородской области, яровыми культурами планируется засеять почти 300 тысяч гектаров, а техническими – почти 530 тысяч гектаров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Техника вышла в поля - сеем яровую пшеницу, ячмень, овес, горох. Всего планируем засеять этими культурами почти 300 тысяч гектаров. В лидерах – Ровеньский район и Валуйский округ, они засеяли самые большие площади. Очень хочется, чтобы по итогам года наши сельхозпроизводители получили хороший урожай", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Сообщается, что в Ровеньском районе уже засеяно 5,6 тысячи гектаров, в Валуйский городском округе – 4,4 тысячи гектаров. На третьем месте по засеву пока идут Шебекинский и Волоконовский муниципалитеты, где посеяли чуть более 4,1 тысячи гектаров. Кроме того, аграрии приступили к севу технических культур: подсолнечника, сои. Их предстоит посеять почти 530 тысяч гектаров. В Алексеевском, Белгородском, Вейделевском, Красненском, Красногвардейском, Новооскольском и Чернянском муниципалитетах приступили к севу сахарной свеклы, подсолнечника и горчицы.
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белгородская область, ровеньский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Ровеньский район, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о старте посевной на всей территории Белгородчины

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПолевые работы
Полевые работы - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БЕЛГОРОД, 4 апр – РИА Новости. Посевная кампания началась на всей территории Белгородской области, яровыми культурами планируется засеять почти 300 тысяч гектаров, а техническими – почти 530 тысяч гектаров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Техника вышла в поля - сеем яровую пшеницу, ячмень, овес, горох. Всего планируем засеять этими культурами почти 300 тысяч гектаров. В лидерах – Ровеньский район и Валуйский округ, они засеяли самые большие площади. Очень хочется, чтобы по итогам года наши сельхозпроизводители получили хороший урожай", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что в Ровеньском районе уже засеяно 5,6 тысячи гектаров, в Валуйский городском округе – 4,4 тысячи гектаров. На третьем месте по засеву пока идут Шебекинский и Волоконовский муниципалитеты, где посеяли чуть более 4,1 тысячи гектаров.
Кроме того, аграрии приступили к севу технических культур: подсолнечника, сои. Их предстоит посеять почти 530 тысяч гектаров. В Алексеевском, Белгородском, Вейделевском, Красненском, Красногвардейском, Новооскольском и Чернянском муниципалитетах приступили к севу сахарной свеклы, подсолнечника и горчицы.
Посевной комплекс сеет пшеницу - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Гладков рассказал о подготовке к посевной в Белгородской области
22 марта, 12:30
 
Белгородская областьБелгородская областьРовеньский районВячеслав Гладков
 
 
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